Empoli-Napoli, azzurri da horror: scatta la protesta dei tifosi

I supporter partenopei si scagliano con veemenza contro la squadra di Calzona dopo il brutto primo tempo di Empoli.

Il Napoli di mister Francesco Calzona continua a mettere in evidenza dei grossolani limiti, sia sul piano del gioco che sul livello caratteriale. L’ennesima conferma è arrivata nel corso del primo tempo andato in scena sul rettangolo verde dello stadio Castellani per il match contro l’Empoli, gara valevole per la 33esima giornata di Serie A. Ancora una volta, gli azzurri si sono mostrati carenti di intensità, concentrazione e identità di gioco. Non a caso, alla formazione allenata da Davide Nicola è bastata la prima occasione utile per punire i partenopei.

Un modestissimo Empoli è riuscito a mettere sotto il Napoli sin dai primi minuti di gioco. Infatti, dopo appena quattro minuti, la compagine padrona di casa è riuscita a trovare la rete del vantaggio grazie al colpo di testa di Cerri, andato in gol in seguito ad una delle solite dormite generali della difesa partenopea. Per tutto il primo tempo, il Napoli di Calzona ha messo in evidenza una scarsa propensione sia al gioco, concedendo all’Empoli libertà di manovra. La cosa che è balzata agli occhi di tutti è la poca voglia di fare propria la partita, dimostrando poca attenzione e forza di spirito. La prova fornita dagli azzurri, ovviamente, non è passata inosservata neanche agli occhi dei tifosi partenopei presenti al Castellani. I supporter azzurri, di fatto, hanno esternato tutta la loro rabbia nel corso del primo tempo.

Tifosi furiosi con la squadra di Calzona: scatta la protesta sotto gli occhi di De Laurentiis

È stato un Napoli senza carattere e privo di inventiva quello visto nei primi 45 di gioco nel match contro l’Empoli. L’atteggiamento della squadra di mister Francesco Calzona ha mandato su tutte le furie i tifosi azzurri presenti al Castellani. Il Napoli si è mostrato più volte in grande difficoltà nel primo tempo, rischiando in più circostanze di regolare all’Empoli la rete del raddoppio.

Dopo aver preso coscienza dell’andazzo della prima frazione alquanto imbarazzante da parte degli attuali detentori del titolo di campione d’Italia, i supporter partenopei hanno fatto sentire la propria voce mandando in atto l’ennesima protesta della stagione. Ancora una volta, i tifosi azzurri non hanno usato mezzi termini nei confronti della squadra capitanata da Giovanni Di Lorenzo. Nel corso del primo tempo, i supporter del club partenopeo si sono rivolti con parole veementi all’indirizzo dei ragazzi di Francesco Calzona, usando una serie di cori alquanto pesanti, tra cui: “Ve li diamo noi, ve li diamo noi, i co**ioni ve li diamo noi”.

L’assenza di carattere da parte dei ragazzi di Calzona nel primo tempo ha fatto infuriare la tifoseria azzurra presente al Castellani, che non ci ha pensato due volte a scagliarsi con forza contro la propria squadra. L’ennesima protesta da parte dei supporter partenopei è partita sotto gli occhi del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.