Calzona: “C’è una cosa che non sono riuscito a trasmettere alla squadra”, poi lancia un messaggio ai tifosi

Il Napoli crolla contro l’Empoli di Davide Nicola. Mister Francesco Calzona lancia un chiaro messaggio ai tifosi partenopei nel post gara.

Il Napoli di mister Francesco Calzona crolla al Castellani contro l’Empoli di Davide Nicola. Dopo il pari amaro ottenuto in casa con il Frosinone, la squadra partenopea è andata al tappeto in terra toscana con il punteggio di 1-0. Alla formazione guidata da Davide Nicola è bastata la sola rete di Cerri per piegare il Napoli, privo di intensità e determinazione nella trasferta toscana.

Per gli attuali campioni d’Italia in carica si tratta della decima sconfitta in campionato. L’ennesima beffa della stagione complica ulteriormente i piani europei della società di Aurelio De Laurentiis. Dall’inizio del 2019, il Napoli ha perso cinque delle sette gare disputate contro i toscani in Serie A (dato opta). Uno dei protagonisti di Empoli-Napoli a commentare la prestazione della squadra partenopea è stato mister Francesco Calzona.

Calzona commenta la sconfitta del Napoli

Dopo la brutta sconfitta di Empoli, mister Francesco Calzona ha parlato della prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: “L’approccio alla partita dell’Empoli è stato feroce, noi siamo stati molli e poco concreti. Siamo stati timidi, la responsabilità è la mia. Non sono riuscito a fargli capire la mia voglia di voler arrivare il più lontano possibile. Champions? È difficile pensare a questo traguardo giocando così. Dobbiamo onorare la maglia, va migliorato anche l’impatto alla gara. Siamo la squadra che ha segnato di meno nei primi 15 minuti. Non abbiamo mai un approccio come si deve”.

Calzona rimarca la prestazione negativa: “Siamo troppo leziosi, sopratutto nel primo tempo. Questo è problema di mancanza di cattiveria nel recuperare la palla è un qualcosa che ci portiamo dietro da un po’, la colpa è la mia. Non sono riuscito a comunicargli il concetto di aggressione alta. Nel secondo tempo abbiamo fatto un pochino meglio, ma eravamo prevedibili. Non sono riuscito a dare una svolta”.

Calzona amareggiato: “Le vicissitudini del Napoli di quest’anno sono note, non mi aspettavo di trovare una situazione del genere. Sicuramente questa squadra deve fare di più perché lo deve alla città e alla società. La colpa di tutto questo è mia e dei giocatori, la società ci fa lavorare in tranquillità e il pubblico ci segue sempre. I fattori per fare bene ci sono, dobbiamo dare di più”.

Sugli aspetti che vanno migliorati: “Dobbiamo guardare alla prossima partita, bisogna lavorare sull’orgoglio principalmente. Certe situazioni vanno al di là della tattica, dobbiamo lavorare più sull’approccio alla gara e sulla cattiveria che va messa in campo per andare a vincere le partite. I giocatori nuovi? Sono arrivati in una stagione strana, la stagione del Napoli ha rallentato il loro inserimento”.

Calzona poi ha lanciato un chiaro messaggio ai tifosi dopo il ko di Empoli: “Chiedo scusa a tutti i tifosi che fanno tanti sacrifici per sostenerci, la contestazione ci sta tutta. Il pubblico napoletano fa anche delle proteste equilibrate, posso solo che ringraziarli e chiedergli nuovamente scusa per questo finale di stagione”.