Altro che Soulé, Manna stravede per lui: idea Napoli per uno dei talenti prodotti dalla Next Gen?

Il Napoli inizia a guardare al mercato estivo per potenziare la squadra, Manna potrebbe puntare uno dei suoi ex pupilli alla Juventus Next Gen.

Mancano solo sei partite al temine della stagione del Napoli. I partenopei Devono provare con ogni mezzo a rincorrere l’ultimo obiettivo rimasto: ovvero addolcire un’annata totalmente negativa conquistando almeno la qualificazione in una coppa europea. Dopodiché potremo assistere a un’autentica rivoluzione della rosa o, comunque, a tanti movimenti in entrata e in uscita con l’obiettivo di rinfrescare la rosa azzurra sia sul piano anagrafico che su quello tecnico.

Uno dei ruoli in cui il prossimo d.s., Giovanni Manna, sarà chiamato a investire sarà sicuramente quello del difensore centrale. Non si esclude che i possibili acquisti per il pacchetto arretrato possano addirittura essere due. Sicuramente servirà un centrale bravo nell’impostazione, ma anche con determinate capacità di velocità per i recuperi a campo aperto, ma poi occhio alle possibili sorprese. Al presidente De Laurentiis, si sa, piace investire su giovani dalle grandi prospettive e si da il caso che Manna abbiamo tra le proprie conoscenze un profilo che potrebbe interessare.

Huijsen possibile idea per la difesa del Napoli?

Si tratta di Dean Huijsen, difensore olandese lanciato dalla Juventus Next Gen e che si sta ben comportando alla Roma, dove attualmente gioca in prestito. I bianconeri potrebbero dover effettuare una cessione importante questa estate. I maggiori indiziati pare possano essere Chiesa o Bremer, ma non è da escludere proprio qualche sacrificio di alcuni giovani che hanno già il valore del cartellino molto alto. La Juventus potrebbe privarsi proprio di un difensore, ma magari per trattenere il più esperto Bremer e affiancargli Calafiori del Bologna che piace tanto a Giuntoli, il sacrificato potrebbe essere proprio Huijsen.

In questa stagione l’olandese classe 2005 ha collezionato 14 presenze totali, di cui 13 (condite anche due reti) con la maglia della Roma, segnando anche due reti. L’ambizione dello stesso ragazzo è quella di crescere e giocare. Ritrovarsi in una Juventus con Bremer e Calafiori come possibili titolari, chiuderebbe spazio a Huijsen. Ecco perché un possibile tentativo da parte di Manna per uno dei suoi pupilli non può essere escluso.

Il Napoli, chiaramente, si guarda attorno alla ricerca di eventuali nuovi difensori. Nella lista dei calciatori seguiti c’è lo slovacco Hancko del Feyenoord, caldamente consigliato da Hamsik. Altri calciatori che i partenopei seguono per il ruolo di centrale sono Buongiorno del Torino e Todibo del Nizza. Ad oggi quella per Huijsen è solo una suggestione, ma pienamente in linea con quelle che sono le idee mercato del Napoli.