ULTIM’ORA – Terremoto a Napoli, forte scossa in città

Sono ore di tensione a Napoli dopo la scossa di terremoto avvertita negli ultimi minuti. Il rilevatore sottolinea che il tutto potrebbe essere partito a circa 6 km dal capoluogo campano.

Pochi minuti fa, a Napoli è stata registrata una forte scossa di terremoto che ha scosso la popolazione. Il tutto è avvenuto qualche istante fa, motivo per il quale ci sono state diverse segnalazioni da parte degli abitanti. L’epicentro potrebbe essere a circa 6km dal capoluogo campano, anche se al momento non c’è alcun tipo di certezza sull’accaduto.

Non si tratta delle prime scosse di terremoto, in quanto da diverse settimane si registrano boati tra le vie della città. Infatti, al momento la popolazione vive una fase di allerta massima. Per analizzare la questione, bisognerà attendere nuovi aggiornamenti in arrivo minuto dopo minuto.

Terremoto Napoli, avvertita una forte scossa in città

Non è una domenica mattina semplice per il popolo napoletano. Negli ultimi minuti, è stata avvertita una forte scossa di terremoto in città. L’epicentro potrebbe essere a circa 6 chilometri da Napoli, ma il tutto è stato avvertito anche in lontananza. Non si tratta di un episodio isolato, in quanto già nella notte sono state avvertite diverse scosse ai Campi Flegrei.

La situazione ha causato grossa apprensione da parte dei cittadini, i quali sono alle prese con tali fenomeni da diversi mesi. La situazione è delicata, motivo per il quale sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore. Intanto, l’evento tellurico è stato avvertito dai Campi Fregi al centro città. Infatti, lo sciame sismico è avvenuto intorno alle ore 9.45, verificatosi con ben due terremoti a distanza di pochi minuti. Il tutto è stato avvertito in diversi quartieri come Chiaia e la zona ospedaliera, mentre l’epicentro dovrebbe essere Pozzuoli.

Va ricordato che alle ore 12:30 è in programma la sfida tra Napoli e Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona. Al momento, la situazione sembrerebbe sotto controllo e quindi il match non risulterebbe a rischio rinvio. La situazione, continuerà ad essere monitorata anche nel prepartita per permettere a tutti i tifosi di recarsi allo stadio con la dovuta serenità. Quindi, l’Osservatorio e le Forze dell’Ordine proveranno a gestire al meglio la situazione, in modo tale da evitare apprensione da parte dei tifosi che si recheranno all’impianto sportivo situato a Fuorigrotta. L’obiettivo è tenere la situazione sotto controllo durante il match e non solo.