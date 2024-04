Spalletti torna a Napoli, sorpresa ai tifosi: il motivo

Luciano Spalletti torna allo stadio Maradona. L’ex tecnico azzurro mette piede all’ombra del Vesuvio per un motivo preciso.

Luciano Spalletti torna all’ombra del Vesuvio dopo la memorabile pagina di storia scritta con gli azzurri nella passata stagione. Stamani, il commissario tecnico della nazionale italiana ha rimesso piede in quel di Napoli per assistere al lunch match di campionato contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco, gara valevole per la 32esima giornata di Serie A. La presenza allo stadio Diego Armando Maradona dell’ex allenatore dei partenopei è stato conseguentemente accolto con grande entusiasmo dal popolo azzurro. Dopo l’annuncio dello speaker, dagli spalti è partita una commovente standing ovation, accompagnata da una serie di cori all’indirizzo dello storico tecnico toscano.

Con la presenza di Luciano Spalletti sugli spalti dello stadio Diego Armando Maradona, la mente dei tifosi del Napoli è subito tornata indietro, alla grande stagione che ha portato all’iconico terzo Scudetto conquistato. “I campioni dell’Italia siamo noi”, è uno dei cori più intonati dai supporter partenopei. Non sono mancati applausi scroscianti per Luciano Spalletti, protagonista assoluto nella precedente stagione azzurra. L’attuale ct della nazionale italiana, visibilmente commosso dopo il gesto d’amore della tifoseria, continua ad essere uno dei volti simbolo del popolo partenopeo e l’accoglienza che gli è stata riservata in Napoli-Frosinone lo ha certificato ulteriormente. Tuttavia, Luciano Spalletti ha risposto presente alla sfida dei partenopei per un motivo ben preciso.

Spalletti torna al Maradona: il motivo

La presenza di Luciano Spalletti sugli spalti dello stadio Diego Armando Maradona ha stupito tutto il popolo partenopeo, aprendo il cuore dei tifosi azzurri presenti sugli spalti all’annuncio dello speaker che ufficializzava la presenza del commissario tecnico della nazionale. Per il ct dell’Italia si tratta della prima volta al Maradona dopo la vittoria del fatidico Scudetto vinto con il club di Aurelio De Laurentiis.

Tuttavia, la presenza di Luciano Spalletti in Napoli-Frosinone appare molto chiara. Il commissario tecnico della nazionale italiana ha deciso di assistere alla sfida di campionato degli azzurri di Francesco Calzona per monitorare da vicino quelli che sono i possibili giocatori partenopei da portare in nazionale in vista degli imminenti europei, in programma in Germania.

Sono diversi i calciatori italiani del Napoli che Luciano Spalletti sta tenendo sottocchio: Alex Meret, Giacomo Raspadori, Matteo Politano e Giovanni Di Lorenzo. L’Italia darà il via al proprio cammino europeo il 15 giugno. Gli azzurri di Spalletti, tuttora detentori del titolo di campione d’Europa, saranno impelagati in un girone ostico con Albania, Croazia e Spagna.