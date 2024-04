Napoli-Frosinone, protesta al ‘Maradona’ contro la società: cosa succederà

Oggi andrà in scena il match tra Napoli e Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona. Durante il match, è prevista l’ennesima protesta da parte dei tifosi azzurri.

La stagione del Napoli non ha soddisfatto il club e i tifosi. Dopo la vittoria dello scudetto, l’aria che si respirava in Campania era del tutto diversa rispetto a quella attuale. Il clima disteso, la gioia negli occhi dei calciatori, sono segnali ormai molto lontani dal club azzurro. Quest’ultimo, ha dovuto fare i conti con ben due esoneri targati Garcia e Mazzarri. Dopodiché, la scelta è ricaduta su Francesco Calzona, il quale accompagnerà la squadra verso la fine della stagione.

L’obiettivo resta sempre la qualificazione alla prossima Champions League, anche se al momento la missione appare più difficile del previsto. Infatti, il ritardo in classifica è ormai evidente, ma il gruppo azzurro potrebbe centrare una clamorosa rimonta nelle ultimissime giornate di Serie A. Per far sì, che tale missione diventi realtà, bisognerà vincere diversi match come ad esempio quello odierno contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. La partita andrà in scena alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona, dove i tifosi azzurri daranno vita all’ennesima protesta stagionale a causa dei risultati molto deludenti.

Napoli-Frosinone, nuovo protesta dei tifosi al Maradona: la situazione

Da diverse settimane, i tifosi del Napoli si stanno rendendo protagonisti con alcune iniziative rivolte al gruppo squadra e alla società. Nell’ultimo match contro il Monza, gli Ultras ha deciso di astenersi dal cantare cori per sostenere la squadra nei primi quindici minuti della partita. Dopodiché, il clima è tornato sereno con gli azzurri che hanno trionfato per 2-4 contro gli uomini di Raffaele Palladino.

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport” la stessa protesta andrà in scena anche oggi allo stadio Diego Armando Maradona. Infatti, gli Ultras della Curve A e B sono pronti a restare in silenzio per il primo quarto d’ora del match. Si tratta di un segnale molto forte, che con ogni probabilità è indirizzato alla società dopo la stagione fallimentare. Tale iniziativa, sottolinea le difficoltà di un Napoli che aveva l’obbligo di difendere con forza il tricolore.

Si tratta solo dell’ultima idea degli Ultras azzurri, i quali venerdì hanno fatto apparire in città diversi volantini contro i calciatori e la società a causa degli ultimi risultati e non solo. L’obiettivo è scuotere la piazza in vista del finale di stagione, anche se ormai gli obiettivi del club azzurro sono volati via già da diverse settimane.