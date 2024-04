Napoli-Frosinone, “non è mai successo nella storia”: dato incredibile contro i ciociari

Il Napoli sfiderà il Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri vantano due statistiche importanti proprio contro i ciociari.

Alle ore 12:30, andrà in scena la sfida tra Napoli e Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona. L’importanza del match è molto elevata, motivo per il quale nessuna delle due squadre vorrà sfigurare. Da una parte, ci sono gli azzurri che con Francesco Calzona in panchina proveranno a raggiungere l’obiettivo Champions League fino all’ultima giornata. Dall’altra, invece, i ciociari capitanati da Eusebio Di Francesco sono a caccia di punti importanti in ottica salvezza. Al momento, gli ospiti occupano il 18esimo posto in classifica con 26 punti, posizione che al momento li condannerebbe alla retrocessione.

A tal proposito, sia da una parte che dall’altra saranno in palio obiettivi importanti. Il Napoli vanta numeri curiosi contro il Frosinone, ma il match odierno avrà un sapore del tutto diverso. Infatti, gli azzurri non possono più sbagliare se vogliono sperare in una rimonta incredibile. Il ritardo in classifica è chiaro, motivo per il quale sarà necessario sfruttare il mezzo passo falso del Bologna che è stato fermato sullo 0-0 proprio dal Monza, nonché ultimo avversario dei partenopei. La vittoria esterna in Brianza, potrebbe aver dato alla squadra la giusta autostima per affrontare al meglio gli ultimissimi impegni stagionali.

Napoli-Frosinone, azzurri dominanti contro i ciociari: le statistiche

Come riportato da “Il Corriere dello Sport” il Napoli ha fatto registrare dati molto importanti nei match contro il Frosinone. Infatti, il club azzurro ha vinto ognuna delle cinque sfide contro i ciociari in Serie A. Inoltre, negli anni scorsi, i partenopei hanno conquistato il primato come squadra che ha siglato più gol proprio ai gialloblù (18).

Le statistiche a favore degli azzurri, però, non sono terminate qui. Infatti, il Napoli vanta un noto riconoscimento per la difesa contro il Frosinone. I Campioni d’Italia, sono una delle quattro squadre alle quali i ciociari non hanno ancora segnato in trasferta in Serie A. I partenopei condividono tali numeri con Atalanta, Inter e Parma.

Il Napoli, ha però l’obbligo di non farsi ingannare da tali statistiche. Infatti, il Frosinone vanta un importante rosa a disposizione, la quale ha già inflitto una dura punizione agli azzurri nella stagione in corso. A tal proposito, le due squadre si sono affrontate in Coppa Italia lo scorso 19 dicembre 2023, con la partita che si è conclusa sul punteggio di 0-4. Tutto ciò, lascia intuire le qualità degli uomini di Eusebio Di Francesco, il quale potrebbe rendere il tutto più difficile del previsto.