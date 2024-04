Napoli-Frosinone, Calzona si affida ai fedelissimi: le formazioni ufficiali

Alle ore 12:30 andrà in scena la sfida tra Napoli e Frosinone allo stadio Diego Armando Maradona. Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre.

Il Napoli si prepara alla sfida interna contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. In palio, ci sono obiettivi molto importanti per entrambi i club, i quali non hanno ancora raggiunto con i rispettivi obiettivi. Infatti, gli uomini di Calzona sono alle prese con una disperata rincorsa Champions, anche se al momento la missione appare quasi irraggiungibile. D’altra parte, i ciociari proveranno a centrare la salvezza in queste ultime giornate di Serie A.

Nel tempio dei Campioni d’Italia lo spettacolo è quindi assicurato. Per far sì che la partita sia spettacolare, serviranno gli uomini migliori sia da una parte che dall’altra. Infatti, i rispettivi tecnici hanno già scelto le formazioni ufficiali con le quali inizieranno la partita. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 12:30.

Napoli-Frosinone, le formazioni ufficiali: le scelte dei tecnici

Pochi minuti fa, sono state rese note le formazioni ufficiali di Napoli e Frosinone per la sfida che andrà in scena alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona. Francesco Calzona ed Eusebio Di Francesco, si sono affidati agli uomini migliori vista l’importanza della posta in palio. Di seguito le scelte ufficiali.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Frosinone: (3-4-2-1): Turati; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Barrenechea, Mazzitelli, Valeri; Soulé, Brescianini; Cheddira.

Le scelte dei due tecnici sottolineano ancora una volta l’importanza del match. Quest’ultimo, avrò come protagoniste due compagini che sono reduci da periodi totalmente diversi. Infatti, il Napoli dopo la vittoria esterna a Monza proverà a continuare la propria cavalcata vincente tra le mura amiche. Il successo non è per nulla scontato, soprattutto a causa della situazione molto delicata degli ospiti.

Infatti, il Frosinone ha raccolto solo 4 punti nelle ultime dieci giornate. Per i ciociari si è trattato di uno stop molto lungo, con la vittoria che manca addirittura dallo scorso 21 gennaio. In quasi tre mesi, sono arrivate ben 6 sconfitte che hanno complicato nettamente il piano legato alla salvezza. Non a caso, la sfida contro il Napoli appare come una ghiotta possibilità per ripartire ed avvicinarsi sempre più all’obiettivo prefissato dalla società ad inizio stagione.