Di Lorenzo svela l’obiettivo: le parole sul futuro del Napoli

Passo falso del Napoli contro il Frosinone. Capitan Giovanni Di Lorenzo non ha dubbi sull’obiettivo da centrare prima della fine del campionato.

C’è grande amarezza in casa Napoli dopo l’ennesimo passo falso. La continuità continua a latitare tra gli azzurri di mister Francesco Calzona e l’ennesima conferma è arrivata nel lunch match della 32esima giornata di Serie A contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Dopo il pirotecnico successo di Monza, la squadra partenopea ha frenato in casa contro i ciociari, terminando la sfida sul punteggio di 2-2. Un pari amaro che il capitano Giovanni Di Lorenzo ha commentato nel post gara ai microfoni di Sky Sport.

Di Lorenzo amareggiato per il pari

Dopo lo sconfortate pareggio col Frosinone, che complica ulteriormente le ambizioni europee del Napoli, il capitano degli azzurri, Giovanni Di Lorenzo ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “L’impegno c’è stato, la squadra ha fatto di tutto per cercare di portare a casa la vittoria. Purtroppo quest’anno non siamo mai riusciti a trovare continuità di risultati e anche oggi è arrivata la conferma. Dispiace commentare un’annata così, la partita di oggi era alla nostra portata e andava vinta”.

Di Lorenzo sottolinea: “Spenta la luce? Contro il Frosinone bisognava vincere, abbiamo lasciato troppi punti importanti per strada. La classifica rispecchia la nostra stagione. Da parte di tutti c’è là consapevolezza che dobbiamo fare di tutto per questa maglia e per i tifosi perché loro se lo meritano. Anche oggi l’impegno c’è stato, sotto questo aspetto non mi sento di rimproverare niente né a me e né a i miei compagni”.

Di Lorenzo e gli errori che hanno compromesso la stagione: “Contro il Frosinone abbiamo avuto diverse occasioni, ma non sono state concretizzate. Quest’anno non abbiamo mai dato la sensazione di essere una squadra solida, alla prima occasione ci fanno gol. Stiamo lavorando su questo aspetto con il mister. Quando un’annata parte in modo negativo, diventa difficile poi ricomporre i pezzi. Non è un’alibi, cercheremo di dare il massimo nelle ultime partite”.

L’obiettivo da raggiungere prima della chiusura della stagione: “Siamo consapevoli che è una stagione difficile, ma siamo tutti uniti per chiudere l’annata al meglio e raggiungere un posto in Europa. Champions? Oggi era una partita da portare a casa per avvicinarci a quella zona, ma continuiamo a crederci. È un obiettivo difficile, ma abbiamo qualità e giocatori per potercela fare”.