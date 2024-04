Osimhen, rivelazione sul futuro: “Pagheranno i soldi della clausola”, di quale club si tratta

Il futuro di Victor Osimhen sarà certamente lontano da Napoli. Una big europea sarebbe pronta a pagare la clausola fissata dal Napoli di De Laurentiis.

Sono giorni importanti per il futuro di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, con ogni probabilità, lascerà il Napoli al termine della stagione. Nonostante il rinnovo con il club azzurro, la cessione appare l’unica opzione a disposizione. La destinazione finale non è ancora designata, ma le big europee son già pronte a sferrare l’assalto decisivo.

La stagione di Osimhen non è stata per nulla esaltante, sopratutto a causa degli alti e bassi del Napoli. Al tempo stesso, le qualità del calciatore sono ormai risapute, motivo per il quale bisognerà assecondare le richieste del club azzurro per ingaggiare il giocatore. Nel contratto di quest’ultimo, è presente una clausola da ben 120 milioni di euro, la quale costringerà gli acquirenti a sborsare una cifra importante per accaparrarsi uno dei migliori bomber in circolazione.

Il PSG prepara l’assalto a Osimhen: c’è l’accordo con il calciatore

Pian piano si sta delineando il futuro di Victor Osimhen in vista dei prossimi anni. L’attaccante che ha riportato lo scudetto al Napoli è pronto ad approdare altrove. Come riportato da “Il Mattino” nel suo futuro ci sarà nuovamente la Francia. Acquistato dal Lille nell’estate 2020, il calciatore farà nuovamente ritorno in Ligue 1, ma con colori ben diversi. Infatti, il PSG è pronto a sferrare l’assalto decisivo per convincere il calciatore a sposare il progetto parigino.

Per completare l’operazione, sarà necessario assecondare le richieste del Napoli capitanato da Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo non intende fare sconti, motivo per il quale sarà necessario pagare la clausola da ben 120 milioni di euro. Al momento, l’accordo tra le società non è stato ancora raggiunto, sopratutto a causa degli ultimi impegni stagionali. Una volta terminate le rispettive stagioni, i parigini sarebbero pronti a mettere a segno l’ennesimo sforzo economico per rinforzare la rosa.

Un ulteriore aspetto da analizzare è legato alla volontà del calciatore. Quest’ultimo avrebbe già raggiunto un accordo iniziale con il PSG per i prossimi anni. Le cifre del nuovo contratto sono ormai note, in quanto i parigini sarebbero pronti ad offrire un ricco quadriennale da ben 13 milioni di euro a stagione. Inoltre, per favorire ulteriormente il nigeriano, è prevista anche la confessionale dei diritti d’immagine. Tutto ciò sottolinea la forza economica del club parigino, il quale metterà a segno un altro colpa da novanta nel reparto offensivo.