Kvara, notizia sorprendente sul futuro: tirato in ballo anche il Barça

Arrivano novità importanti sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia, che ultimamente è finito nei radar dei top club europei, in particolare del Barcellona.

Il Napoli è già concentrato sulla prossima stagione. Il club azzurro è attivo sul mercato in entrata e in uscita, ma in modo particolare ci sono delle questioni interne da risolvere. Infatti, dopo l’addio ormai scontato di Piotr Zielinski, va risolta anche la situazione legata a Victor Osimhen. Quest’ultimo, con ogni probabilità lascerà i partenopei al termine della stagione in corso, ma prima bisognerà trovare l’acquirente.

La cessione del nigeriano permetterà alla società di guadagnare per una cifra molto importante, la quale si aggira intorno ai 120 milioni di euro. Tali introiti potrebbero portare il Napoli di Aurelio De Laurentiis a blindare uno dei suoi big. Si tratta di Khvicha Kvaratskhelia, il quale è ormai pronto a diventare il nuovo beniamino dei tifosi. Il calciatore ha già avviato i contatti con la società per il rinnovo, ma nell’ultimo periodo sono emersi importanti dettagli.

La cessione di Osimhen facilita il rinnovo di Kvaratskhelia: le ultime

Come riportato da “Il Mattino” gran parte del mercato del Napoli dipenderà dalla cessione di Victor Osimhen. Infatti, dal possibile guadagno legato al nigeriano, passano il futuro di Kvaratskhelia e Lobotka. Di seguito l’analisi del quotidiano in merito alle idee della dirigenza azzurra.

“La cessione di Osimhen blinderà Kvara e Lobotka: entro i primi di maggio, arriverà il rinnovo fino al 2028 per il georgiano. Ora il Napoli ha fretta. Vorrebbe anche inserire una clausola da 150 milioni. E il Barcellona? Ora non può sbilanciarsi. Ma se arriva l’offerta da capogiro, De Laurentiis la valuterà”.

Il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia non è per nulla scontato. Il calciatore è voglioso di continuare la propria esperienza con la maglia del Napoli, ed anche la società è pronta ad accoglierlo nuovamente. Tale situazione potrebbe però cambiare a causa di un possibile inserimento di una big europea. Infatti, nelle ultime settimane, il georgiano è finito nel mirino del Barcellona. La società spagnola stravede per l’esterno, ma al tempo stesso bisognerà arrivare ad un’offerta importante per convincere Aurelio De Laurentiis.

Quindi, in casa Napoli regna l’incertezza in vista della prossima stagione. Infatti, il tutto dipenderà dal mercato estivo e soprattutto dal nuovo allenatore e dal direttore sportivo, i quali verrano ingaggiati nelle prossime settimane. I due nuovi entranti incideranno in modo cruciale sulla prossima stagione azzurra. In ogni caso, ora gli azzurri vogliono muoversi per scongiurare il pericolo addio, magari con un rinnovo che possa far felici tutte le parti in causa.