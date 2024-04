Mercato Napoli, colpo da 10 milioni dalla Serie A: è un difensore

Il Napoli punta a rinforzarsi in difesa e il prossimo difensore potrebbe arrivare dalla Serie A: colpo da 10 milioni di euro.

La vittoria esterna contro il Monza ha rilanciato le speranze del Napoli in ottica qualificazione alle Coppe europee. Il bel 4-2 maturato al termine dei 90′ all’U-Power Stadium, ha riconsegnato ai tifosi azzurri un Napoli vivo che potrebbe ancora regalare qualche gioia in questa stagione.

Nonostante ciò, però, la stagione del Napoli resterà comunque fallimentare. Nessun obiettivo di inizio stagione, infatti, è stato portato a casa. In estate, dunque, sarà rivoluzione sia per quanto riguarda la struttura dirigenziale, sia per quanto riguarda la rosa.

Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, è già al lavoro per individuare i migliori profili sul mercato. Il Napoli ha diverse esigenze in vista della prossima stagione e tra queste c’è anche quella relativa al nuovo difensore. Kim MinJae, infatti, non è ancora stato sostituito e il Napoli in questa stagione ha faticato moltissimo in fase difensiva.

Nuovo difensore Napoli: affare da 10 milioni dalla Serie A

Nello scorso mercato estivo il Napoli aveva individuato Natan per andare a sostituire Kim MinJae. La scelta si è rivelata sbagliata, con gli azzurri che si sono ritrovati a giocare con Juan Jesus titolare.

Ora, Aurelio De Laurentiis non può permettersi di sbagliare nuovamente investimento. Secondo la Gazzetta dello Sport, dunque, il patron del Napoli avrebbe optato per un giocatore che ha già fatto bene in Serie A. Si tratta di Martinez Quarta della Fiorentina.

L’edizione odierna della “Rosea” spiega come il difensore della Fiorentina rientri perfettamente nei parametri societari del Napoli. L’ingaggio, infatti, è alla portata della politica societaria azzurra. Il costo del cartellino, complice il contratto in scadenza nel 2025, si ridurrà intorno ai 10 milioni di euro. De Laurentiis, inoltre, potrà contare sui buoni rapporti con Rocco Commisso per ottenere un ulteriore sconto.

Martinez Quarta piace tantissimo tra i dirigenti azzurri, ma il difensore argentino non sarà l’unico rinforzo. Secondo quanto raccontato nei giorni scorsi, il Napoli attuerà una vera e propria rivoluzione in estate nel reparto arretrato che potrebbe riguardare Natan. Probabilmente, il difensore brasiliano verrà mandato in prestito in Serie A per migliorare dal punto di vista tattico, ma non dovrebbe essere l’unico. Ostigard, secondo quanto rivelato dal quotidiano oggi in edicola, verrà ceduto a titolo definitivo. Il difensore norvegese, infatti, chiede da tempo più spazio e già a gennaio era con la valigia in mano per lasciare Napoli in direzione Genoa o Udinese.