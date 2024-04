Report allenamento Napoli, brutte notizie per Calzona: lungo stop per un azzurro

Riprendono gli allenamenti in quel di Castel Volturno dopo il giorno di pausa post Monza-Napoli. Le news sugli azzurri.

Torna ad allenarsi all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno il Napoli di mister Francesco Calzona, reduce dal pirotecnico 2-4 maturato in rimonta a Monza. In particolare, dopo il giorno di pausa, gli azzurri sono rientrati in campo per preparare l’imminente sfida contro il Frosinone, prevista la prossima domenica allo stadio Diego Armando Maradona.

Incontro, questo, da non sottovalutare visto il precedente in Coppa Italia, e nella quale i partenopei dovranno bissare il successo dell’U-Power Stadium per giungere vento in poppa allo scontro diretto contro la Roma. Dal campo d’allenamento arrivano dunque gli aggiornamenti su Lindstrom e sull’infortunio patito da Olivera.

Napoli, come stanno Lindstrom e Olivera

Tornato a calcare il campo dell’SSCN Konami Trainig Center di Castel Volturno, il Napoli è pronto ad affrontare il Frosinone in un incontro cardine per la corsa all’Europa. Dopo il giorno di pausa, gran curiosità quindi negli azzurri per scoprire le condizioni di Lindstrom, out dalla trasferta di Monza a causa di una lombalgia accusata la scorsa settimana. Da consueto comunicato rilasciato dalla SSC Napoli, si evince quindi che il danese ha svolto lavoro in gruppo.

Novità anche in merito all’infortunio di Mathias Olivera, di cui è arrivata la diagnosi dell’infortunio dopo l’uscita anzitempo dal campo avvenuta nella gara contro il Monza: per lui una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra.

Di seguito il comunicato del Napoli:

“Dopo il successo a Monza e un giorno di riposo, il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Frosinone in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 12.30 per la 32esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro di potenza aerobica. Successivamente il gruppo è stato impegnato in circuito tecnico e partitina a campo ridotto. Lindstrom ha lavorato in gruppo. Mathias Olivera è stato visitato all’SSC Napoli Konami Training Center e successivamente è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il Pineta Grande Hospital. Gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra.Il calciatore azzurro ha già cominciato l’iter riabilitativo”.

Dunque buone e cattive notizie per Calzona, che ritrova Lindstrom, ma perde per diverse settimane Olivera. Il terzino uruguaiano ha già iniziato le cure per ristabilirsi dall’infortunio, ma trattandosi di una lesione starà fuori circa 15-20 giorni. Dunque problemi sull’out di sinistra per il tecnico azzurro, che potrà contare solamente su Mario Rui, e al limite adattare Juan Jesus all’occorrenza.