Verso Napoli-Roma, un big può saltare il match: cosa sta accadendo

Il gesto dopo il derby tra Lazio e Roma potrebbe costare molto caro a Gianluca Mancini. Il difensore giallorosso rischia la squalifica in vista delle prossime settimane.

Roma-Lazio non è mai una partita qualunque. Il derby della Capitale è uno dei più caldi in giro per l’Italia, motivo per il quale sono state innescate numerose proteste al termine della partita. Il tutto, ha come protagonista Gianluca Mancini, proprio colui che ha deciso la sfida con la rete siglata nel primo tempo.

Il difensore giallorosso è uno dei simboli della Roma targata Daniele De Rossi, ma quest’ultimo potrebbe perdere il calciatore in vista dei prossimi impegni. Infatti, il giocatore al termine del match si è reso protagonista di un gesto molto discutibile. Durante i festeggiamenti, alcune immagini lo ritraggono mentre sventola una bandiera a tinte biancocelesti con sopra raffigurato un ratto. I video e le foto hanno fatto rapidamente il giro del web, con tantissimi tifosi laziali e non che hanno attaccato con il giocatore.

Verso Napoli-Roma, Mancini nella bufera dopo il derby: le ultime

Sono ore molto calde per Gianluca Mancini. Il calciatore della Roma si è reso protagonista di un gesto molto discutibile dopo il triplice fischio del derby romano. Una volta intuita la gravità dell’atto, il difensore si è immediatamente scusato provando così a far distogliere l’attenzione dei tanti tifosi e non solo. Il tutto, però, non è andato a buon fine visto che la Procura della FIGC ha deciso di intervenire per analizzare al meglio la situazione.

L’apertura del fascicolo è stata segnalata dallo stesso Gravina, il quale vuole approfondire in modo chiaro sulla vicenda. Al calciatore potrebbe essere imputata la violazione dell‘articolo 4 del codice sportivo. Quest’ultimo sottolinea il dovere dei tesserati ad assumere sempre una condotta leale e corretta. La decisione finale arriverà nei prossimi giorni, ma Mancini potrebbe ricevere una pesante squalifica o un’ammenda, vista la gravità dell’atto. L’ultimo caso simile, riguarda proprio Francesco Acerbi, il quale mostrò il dito medio ai tifosi della Roma e fu punito con una multa.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la sfida tra Napoli e Roma in programma il prossimo 28 aprile. Dopo l’accaduto, Gianluca Mancini è da considerare in dubbio per la trasferta allo stadio Diego Armando Maradona. Quindi, viste le dinamiche attuali, Daniele De Rossi potrebbe perdere uno dei suoi uomini più affidabili in vista di una delle sfide che potrebbe decidere la qualificazione alla prossima Champions League.