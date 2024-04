Mercato Napoli, gli azzurri tentennano: sorpasso Juventus

Il Napoli è alla ricerca di un attaccante in vista della prossima stagione. Il club capitanato da Aurelio De Laurentiis potrebbe essere beffato dalla Juventus e da Cristiano Giuntoli.

Il campionato sta per volgere al termine e diverse società sono già focalizzate sul mercato in entrata. Tra queste ci sono Juventus e Napoli, con i due club che sono pronti a sfidarsi per un obiettivo. La dirigenza partenopea, già da diversi mesi ha gli occhi puntati sul campionato francese, in quanto tra le file del Lille milita un attaccante che ha già catturato l’attenzione di moltissime big. Per accaparrarsi uno dei talenti in circolazione bisognerà battere la concorrenza di Cristiano Giuntoli.

Il calciatore in questione è Edon Zhegrova, attualmente in forza al Lille. L’esterno offensivo continua a rubare la scena in Ligue 1, motivo per il quale ci sono tante big sulle sue tracce. La trattativa tra il Napoli e il calciatore non è mai decollata, ma i rapporti con la dirigenza francese sono molto buoni, sopratutto a causa dell’affare legato a Victor Osimhen e non solo.

La Juventus si muove per Zhegrova: rischio beffa per il Napoli

Stando a quanto riportato da “SportMediaset” sono ore calde per l’approdo di Edon Zhegrova nel calcio italiano. L’attaccante del Lille è reduce da una stagione da assoluto protagonista con ben undici gol al passivo e non solo. Tali numeri hanno fatto crescere l’attenzione delle big europee, su tutte il Napoli e la Juventus. Quest’ultima sembrerebbe essere in grosso vantaggio per l’acquisto del calciatore, con l’affare che potrebbe sbloccarsi nelle prossime settimane.

L’operazione con il Lille non sembra essere “complicata”, in quanto le richieste del club francese si aggirano tra i 10 e i 15 milioni di euro. A tali cifre, il DS Cristiano Giuntoli potrebbe concludere l’affare in breve tempo. In caso di accordo con la dirigenza piemontese bisognerebbe capire la volontà di Aurelio De Laurentiis. Infatti, quest’ultimo potrebbe decidere di rilanciare, creando così una vera e propria asta internazionale. Una cosa è certa, l’affare sta entrando nel vivo e il club Campione d’Italia dovrà farsi trovare pronto per uno dei colpi che potrebbe completare l’assetto offensivo nella prossima stagione.