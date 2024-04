Lo vuole il Napoli, l’attaccante può andare al Barcellona: i blaugrana lavorano al colpo

Il Napoli è sulle tracce di un giovane attaccante, ma prima bisognerà battere la concorrenze delle big europee. Infatti, il Barcellona è già pronto a sferrare l’assalto.

La stagione sta volgendo al termine, ma in casa Napoli è in corso già la programmazione in vista della prossima annata. Il club ha l’obbligo di intervenire sul mercato, in modo tale da rinforzare la rosa in diversi reparti. Uno di questi è sicuramente l’attacco, il quale sarà anche orfano di Victor Osimhen, ormai sempre più lontano dal club nonostante il rinnovo.

A tal proposito, il Napoli sarà costretto ad acquistare un sostituto di valore in grado di rimpiazzare il nigeriano. Sul taccuino della dirigenza ci sono diversi nomi, ma uno su tutti sta catturando l’attenzione del club. L’obiettivo è chiaro: puntare su un profilo giovane per costruire un progetto in vista dei prossimi anni. Quindi, quella della società Campione d’Italia appare come una visione a lungo termine.

Sesko, il Napoli rischia la beffa dal Barcellona: le ultime sull’affare

Uno dei profili più attenzionati in casa Napoli porta il nome di Benjamin Sesko. Quest’ultimo è attualmente in forza al Lipsia, dove sta dimostrando tutte le sue qualità nonostante la giovane età. Infatti, il classe 2003 è già uno degli intoccabili tra le file del club tedesco. Attualmente, ha già messo a segno ben dodici gol e due assist in 36 presenze. Numeri entusiasmanti che hanno catturato l’attenzione delle big italiane e non solo.

Stando a quanto riportato da “Fichajes.com” in pole per il calciatore ci sarebbe il Barcellona. Il club spagnolo avrebbe individuato l’attaccante slovacco come l’uomo giusto per rinforzare il reparto offensivo. Infatti, la società sarebbe pronta ad intavolare una trattativa con il Lipsia per portare il classe 2003 in Liga. Il prezzo del cartellino è stato fissato intorno ai 50 milioni di euro, motivo per il quale i Blaugrana sarebbero costretti prima a vendere per accaparrarsi il centravanti.

Le cifre stabilite per Benjamin Sesko lasciano intendere che servirà un grande sforzo da parte di Aurelio De Laurentiis per completare l’operazione con il Lipsia. Attualmente, la trattativa con la società tedesca non è ancora partita, ma le prossime settimane potrebbero essere cruciali per sbloccare l’operazione in entrata in vista delle prossime stagioni.