Crolla a sorpresa l’Atalanta, il Cagliari aiuta il Napoli: la nuova classifica – FOTO

Da pochi minuti è terminata la partita tra Cagliari e Atalanta sul punteggio di 2-1. Ecco come cambia la classifica nelle zone alte dopo il match andato in scena all’Unipol Domus.

Il match tra Cagliari e Atalanta è terminato da pochissimi minuti sul punteggio di. Tale risultato riguarda da molto vicino il Napoli di Francesco Calzona. Gli azzurri hanno fatto il proprio dovere nel match odierno contro il Monza, assicurandosi i tre punti con una rimonta incredibile. Dopo il vantaggio iniziale dei padroni di casa, nel secondo tempo Osimhen e compagni hanno saputo reagire. Infatti, nel giro di pochi minuti la squadra ha messo a segno ben tre gol, per poi chiudere la pratica con la quarta rete targata Giacomo Raspadori.

I Campioni d’Italia tengono vive le speranze per una possibile qualificazione alle prossime coppe europee, nonostante la complessità dell’obiettivo. Ovviamente, il destino non è in mano ai partenopei, i quali aspettano con ansia i risultati provenienti dagli altri campi. Uno di questi è proprio quello di Cagliari, dove è andato in scena il match contro l’Atalanta con il risultato finale fermo sul 2-1.

Cagliari-Atalanta, Gasperini e i suoi cadono in trasferta: la classifica

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini cade contro il Cagliari all’Unipol Domus. Il match contro i sardi si è concluso sul punteggio di 2-1, grazie alle reti di Scammacca, Augello e Viola allo scadere. Due gol sono arrivati nel primo tempo, ma la marcatura decisiva è stata siglata a soli due minuti dallo scadere. Gli orobici venivano da un momento di forma molto positivo, motivo per il quale la sconfitta in trasferta sorride alle inseguitrici. Ovviamente, tra queste c’è il Napoli di Francesco Calzona che dovrà continuare a “lottare” in queste ultime giornate di campionato.

Attualmente, la classifica vede pochissime squadra raggruppate in più punti. Infatti, dal quinto al settimo posto (occupato dai partenopei) ci sono solamente sette lunghezze di distanza. Tutto ciò, permette a Calzona e i suoi di credere in una possibile qualificazione alla prossima Champions League. Ovviamente, il tutto dipenderà anche dal ranking, il quale potrebbe permettere anche alla quinta classifica di accedere alla massima competizione europea. Quest’ultimo adotterà un format del tutto nuovo, per permettere incroci ancor più emozionati. Infatti, l’obiettivo del Napoli di De Laurentiis è agguantare la qualificazione all’ultimo respiro, ancor più dopo la mancata partecipazione al prossimo Mondiale per Club.