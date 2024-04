Verso Monza-Napoli, problemi per Palladino: le ultime anche su Zerbin e Popovic

Emergenza a centrocampo per Raffaele Palladino in vista di Monza-Napoli. Il tecnico campano è costretto a fare i conti con la squalifica di Pessina e non solo.

Domenica 7 aprile alle ore 15:00 andrà in scena la sfida tra Monza e Napoli all’U-Power Stadium. I ragazzi di Raffaele Palladino affronteranno i Campioni d’Italia, i quali saranno costretti ad ottenere bottino pieno per mantenere accese le speranze legate ad una possibile qualificazione in Champions e non solo. D’altra parte, i padroni di casa proveranno a reagire subito dopo la sconfitta contro il Torino, ma per fare ciò occorreranno gli uomini migliori.

Raffaele Palladino ha però gli uomini contati in vista della sfida contro il Napoli. Il tecnico sarà costretto a fare i conti con la squalifica di Matteo Pessina, il quale si è fatto espellere nell’ultimo match. Attualmente, il centrocampo appare il reparto più in difficoltà a causa della carenza di calciatori “adeguati”. Il posto del capitano dovrebbe essere occupato da Bondo, appena rientrato da un infortunio.

Verso Monza-Napoli, Palladino costretto a reinventare il centrocampo

Raffaele Palladino è pronto a schierare gli uomini migliori in vista del match contro il Napoli. Stando a quanto riportato da “TuttoMonza.com,” ci sarà però una vera e propria emergenza a centrocampo per i brianzoli. Con ogni probabilità infatti, in mezzo al campo dovrebbe esserci Bondo, appena rientrato dall’infortunio ma costretto sin da subito a scendere in campo causa mancanza di alternative. La squalifica di Pessina peserà infatti molto sulla compagine biancorossa, cui reparto di mezzo sarà verosimilmente completato dalla presenza dell’esperto Gagliardini.

Zerbin-Popovic, l’avventura al Monza non decolla: in panchina contro il Napoli

I prestiti di Alessio Zerbin e Matija Popovic al Monza non stanno portando gli effetti sperati. I due giovani calciatori non rientrano tra le prime scelte di Raffaele Palladino in questa stagione. Il classe 1999 ha collezionato solo cinque presenze da quando veste la maglia del club lombardo, mentre il neo acquisto del Napoli non è mai sceso in campo in Serie A. La trattativa con i brianzoli si sta rivelando del tutto sbagliata, a meno che nelle ultime giornate non vengano apportati dei cambi all’undici titolare.

I due calciatori faranno ritorno al Napoli al termine della stagione, L’obiettivo era prepararli a palcoscenici molto più importanti, ma al momento tale missione non è stata portata al termine. I due giovani sono al centro del progetto dei Campioni d’Italia, motivo per il quale potrebbero far parte della rosa azzurra nella prossima stagione.