Verso Monza-Napoli, possibile forfait per Calzona: i cambi del mister

In vista della sfida tra Monza e Napoli, mister Francesco Calzona potrebbe avere un assente dell’ultimo minuto.

Dopo il pesante K.O con l’Atalanta per 0-3, il Napoli di Francesco Calzona torna in campo all’U-Power Stadium di Monza per cercare il riscatto. I campioni d’Italia in carica, che cederanno lo scettro della vittoria all’Inter entro poche settimane, sono scivolati sempre più indietro in classifica, rendendo ormai utopica la rincorsa alla zona Champions League. Resta, però, la possibilità di qualificarsi almeno all’Europa League o alla Conference League, permettendo così al club di centrare una qualificazione europea per il 15esimo anno consecutivo, striscia record di qualificazioni consecutive attualmente attiva per i club italiani. Ecco perché la gara con il Monza di mister Raffaele Palladino – così come il resto del campionato – assume una certa importanza.

Lindstrom non si allena, possibile forfait per la sfida tra il Monza e il Napoli

Per mister Calzona, in vista della trasferta non semplice in Brianza, sono arrivate due buone notizie in giornata e una abbastanza negativa. Di positivo ci sono i pieni recuperi di Ngonge e Kvaratskhelia, rientrati in gruppo per l’allenamento odierno. I due attaccanti saranno così a disposizione per la gara contro il Monza. Difficile, invece, che possa esserci Jesper Lindstrom. Il danese ha svolto lavoro differenziato in palestra, a un solo giorno dal match pare difficile che l’ex Eintracht Francoforte possa essere a disposizione.

Per quanto riguarda il resto della formazione, le scelte sono più o meno definite. In porta giocherà Alex Meret. Nella difesa a quattro dovrebbero trovare spazio i soliti Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. Per il ruolo di terzino sinistro ballottaggio tra Mario Rui e Olivera, con l’uruguaiano in leggero vantaggio. A metà campo abbastanza sicuri del posto da titolare sono Anguissa e Lobotka, con Traoré e Zielinski a giocarsi un’ultima maglia. Il polacco potrebbe partire dal primo minuto, anche in virtù delle recenti prestazioni negative dell’ex Bournemouth.

Infine scelte praticamente già fatte in attacco. Il centravanti che guiderà tutto il Napoli sarà Victor Osimhen, voglioso di tornare al gol. Ai suoi lati agiranno Politano e Kvaratskhelia. Pochi dubbi quindi per Calzona che – come chiesto da De Laurentiis nel discorso fatta alla squadra a Castel Volturno – chiederà il massimo impegno per le ultime otto gare al suo Napoli.

La probabile formazione del Napoli:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Calzona.