Soulé-Napoli, l’argentino parla del suo futuro: svelato il suo desiderio

Negli ultimi giorni è stato accostato al Napoli il nome di Matias Soulé: l’esterno di proprietà della Juventus è uscito allo scoperto sul futuro.

Il Napoli è al lavoro per programmare al meglio la prossima stagione. Dopo un’annata molto deludente, la squadra di Aurelio De Laurentiis è chiamata a rialzarsi già dal prossimo anno.

Il patron azzurro è al lavoro per costruire un’organigramma societario e una rosa di livello. Il primo innesto dovrebbe essere quello di Giovanni Manna dalla Juventus che sostituirà Mauro Meluso nel ruolo di ds. Insieme al nuovo dirigente, poi, verrà presa la decisione sull’allenatore. In pole position c’è Vincenzo Italiano che lascerà la Fiorentina, ma il Napoli sta ancora provando a convincere Antonio Conte.

Nel frattempo, però, si inizia a parlare già di quelli che potrebbero essere i primi acquisti dell’era targata Manna. Tra i tanti nomi accostati al Napoli negli ultimi giorni è spuntato anche quello di Matias Soulé, esterno della Juventus in prestito al Frosinone.

Matias Soulé è sicuramente uno dei talenti più cristallini dell’ultima Serie A. In questa stagione, l’argentino ha collezionato 10 reti e 2 assist in campionato ed è stato la punta di diamante della squadra allenata da Eusebio Di Francesco.

Nelle scorse ore è stato proprio l’esterno di proprietà della Juventus a parlare del proprio futuro e a svelare un suo desiderio.

Di seguito quanto evidenziato:

Sul suo futuro, poi, Soulé si è espresso così:

“Sto parlando con la Juventus, non so ancora cosa succederà. Sono molto ansioso, ma prima ho queste otto partite con il Frosinone. Voglio giocare. Alla Juventus non avevo molte possibilità di giocare ed ho accettato questa soluzione. La Juve è il massimo mi volevano Atletico Madrid, Benfica e Monaco, tante squadre. La Juve è una grandissima squadra e per me è stata una decisione facile e rapida”.