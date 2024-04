Rinnovo Kvaratskhelia, svelata la sua volontà: quando si deciderà il futuro

Il Napoli è pronto a blindare Khvicha Kvaratskhelia per i prossimi anni. La società e il calciatore sono già al lavoro per il prolungamento contrattuale.

Arrivato nell’estate 2022, Khvicha Kvaratskhelia è diventato uno dei beniamini in casa Napoli. Assieme a Victor Osimhen è stato uno dei protagonisti dell’annata che ha portato lo scudetto in Campania dopo trentatré anni. Nonostante la sua giovane età ha dimostrato di essere in grado di esprimere tutto il suo potenziale, riuscendo spesso ad essere decisivo per i compagni.

La stagione in corso è stata ricca di alti e bassi, ma l’esterno georgiano non ha mai mollato la presa. Sono diverse le giornate in cui è mancata la rete o la giocata decisiva, ma ad essere sempre presente è stata la voglia di fare bene. Quest’ultima contraddistingue il classe 2001, il quale è ormai un leader sia dentro che fuori dal rettangolo verde. Non a caso, continuerà ad essere uno dei pilastri anche nei prossimi anni.

Rinnovo Kvaratskhelia, il Napoli è pronto a blindarlo: le ultime

Sono giorni caldi in casa Napoli. Tiene banco la situazione legata al nuovo allenatore e al direttore sportivo che con ogni probabilità sarà Giuseppe Manna. Quest’ultimo, assieme al presidente De Laurentiis potrebbe dar vita ad una rivoluzione che ovviamente andrà a toccare il gruppo squadra.

Stando a quanto riportato da “Il Corriere dello Sport” uno degli obiettivi principali della società è il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Quest’ultimo è uno dei punti fermi del club, motivo per il quale il presidente De Laurentiis starebbe preparando una proposta molto importante per i prossimi anni. La volontà del calciatore è quella di continuare a vestire la maglia del Napoli, ma al tempo stesso attualmente tutta la concentrazione è riposta solo ed esclusivamente sul campo. Infatti, ogni tipo di discorso legato al nuovo accordo è stato rimandato al termine della stagione.

La volontà di blindare il calciatore è alta, sopratutto a causa dell’interessamento di diversi club europei. Infatti, sulle tracce di Kvaratskhelia c’è anche il Barcellona, il quale con ogni probabilità tenterà l’assalto nella prossima sessione di calciomercato. Il georgiano, però, darà priorità al Napoli che in sole due stagione l’ha reso grande nel tempio di Diego Armando Maradona.