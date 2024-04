Protesta Ultras, azzurri sorpresi: accadrà durante Monza-Napoli

Gli Ultras del Napoli danno il via alla protesta in vista della sfida a Monza. I supporters azzurri hanno esposto uno striscione all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona.

Sono ore caldissime in casa Napoli. Gli Ultras 1972 hanno dato vita ad una protesta prima della sfida contro il Monza. Lo striscione affisso all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona suona come una vera e propria critica ai danni di Aurelio De Laurentiis. Infatti, i tifosi fanno sapere che non accetteranno ulteriori sbagli in vista della prossima stagione.

Gli Ultras, come sempre saranno presenti all’U-Power Stadium, ma questa volta non intoneranno i cori per dimostrare il proprio amore verso la maglia azzurra. La stagione in corso non ha soddisfatto le aspettative dei sostenitori, motivo per il quale a poche giornate dal termine è stata innescata tale protesta.

Protesta Ultras, il comunicato della Curva B prima di Monza-Napoli

Gli Ultras 1972 della Curva B hanno dato vita ad una forte protesta a causa dei risultati della stagione azzurra. I sostenitori hanno affisso un comunicato all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona mostrando la propria vicinanza solo ed esclusivamente alla maglia azzurra. Di seguito il comunicato:

“Eppure si continua in questa nauseabonda aria di smobilitazione risaliremo sui furgoni e raggiungeremo Monza per stare come sempre accanto alle nostre maglie, quelle stesse fregiate ancora il simbolo vinto lo scorso anno. Per rispetto dello stesso, l’evidente sdegno generato da quest’annata balorda verrà serrato nelle nostre bocche, festoni ciondolanti pendono ancora nei nostri vicoli a ricordo della recente impresa fatta dagli stessi che oggi colpevolmente latitano quindi riteniamo irriconoscente ogni parole di disprezzo seppur meritata. Il rumore del nostro silenzio ad indicare una via senza ritorno a coloro che non sentono più i brividi sotto ciò che indossano, il rumors del nostro silenzio per chi dovrà programmare, perché dopo lo sbaglio non sarà tollerata perseveranza, il rumore del nostro silenzio nella speranza che dia un sussulto di dignità a chi nel saluto vorrà meritarsi un applauso nel ricordo di ciò che è stato fatto e consegnato alla storia. Muti per amore, ’72”.

Il messaggio degli Ultras appare però rivolto anche ai calciatori. Infatti, i sostenitori segnalano una via senza ritorno a quei giocatori che non sentono più i brividi indossando la maglia azzurra. Quindi, il clima in casa Napoli è tutt’altro che sereno a poche giornate dal termine da una stagione da dimenticare.