Mercato Napoli, tra le certezze non figura un big: il motivo

Il Napoli si prepara ad una rivoluzione in vista della prossima stagione. Tra i possibili partenti è presente anche un big, il quale non è più intoccabile per il club.

La situazione in casa Napoli è tutt’altro che facile. Il club azzurro ha bisogno di dimenticare velocemente la stagione in corso, per provare a ricostruire un progetto all’altezza dei Campioni d’Italia. Non a caso, il presidente Aurelio De Laurentiis è già al lavoro sul mercato per permettere al nuovo allenatore di lottare ai vertici del campionato italiano e non solo.

Rivoluzione sarà la parole d’ordine tra le file azzurre. Questo processo partirà dall’organigramma del club, il quale accoglierà un nuovo allenatore e un direttore sportivo, per poi terminare sul campo. Infatti, diversi calciatori potrebbero lasciare la casacca azzurra al termine della stagione, motivo per il quale sarà necessario intervenire sul mercato in entrata. Inoltre, la lista dei partenti potrebbe essere aggiornata dal nuovo tecnico, il quale con ogni probabilità sarà Vincenzo Italiano.

Mercato Napoli, De Laurentiis prepara la rivoluzione: i possibili partenti

Aurelio De Laurentiis non è per nulla soddisfatto della stagione del Napoli. Dopo lo scudetto alzato al cielo nei mesi scorsi, il club azzurro si è trovato a vivere una situazione surreale che ha portato a ben tre allenatori diversi. Tale processo non può assolutamente ripetersi nella nuova annata, motivo per il quale sarà necessario programmare anche il mercato in entrata e in uscita.

Stando a quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” Vincenzo Italiano sulla panchina del Napoli partirà da pochissime certezze. Al momento, tra queste non è presente Giovanni Di Lorenzo. Quest’ultimo ha faticato e non poco nella stagione in corso, motivo per il quale non è più intoccabile per la società azzurra. Infatti, nella prossima sessione di calciomercato verranno ascoltate le possibili offerte provenienti dal resto del mondo.

Al momento, in casa Napoli ci sono pochissime certezze. Con ogni probabilità, Vincenzo Italiano ripartirà da Rrahmani al centro della difesa, accompagnato da Mario Rui o Olivera sulla fascia sinistra. In mediana ci sarà ancora spazio per Anguissa e Lobotka, nonostante il forte pressing del Barcellona. Infine, l’attacco dovrebbe essere guidato da Kvaratskhelia e Politano, visto l’addio ormai scontato di Victor Osimhen.