Film sullo Scudetto, sorpresa per i tifosi: sarà presente in città

Il 4 maggio debutterà nella sale cinematografiche il film intitolato “Sarò con Te”. Le immagini ripercorreranno la vittoria dello scudetto dopo trentatré lunghissimi anni.

La passata stagione è destinata a far parte della storia del Napoli e del calcio italiano. Luciano Spalletti e i suoi giocatori son riusciti a trionfare in Italia dopo trentatré anni, facendo esplodere di gioia i tanti tifosi azzurri. A distanza di un anno le cose son cambiate in modo radicale, ma il quattro maggio resterà per sempre una data storica.

Il presidente De Laurentiis conosce l’importanza del trionfo, motivo per il quale ha voluto omaggiare nuovamente i protagonisti attraverso una produzione inedita. Il film è diretto da Andrea Bonello e prodotto da Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis e debutterà nella sale cinematografiche il prossimo 4 maggio, tra meno di un mese.

Film sullo Scudetto, Spalletti sarà invitato alla prima: le ultime

L’impresa del Napoli è stata possibile grazie ad un uomo in particolare: Luciano Spalletti. Sebbene, le strade tra allenatore e la società si siano separate dopo il trionfo, l’amore verso il tecnico non svanirà mai. Infatti, l’attuale CT della Nazionale vanta una fama indiscussa alla Corte del Vesuvio, in quanto è l’uomo che ha realizzato il sogno di tantissimi tifosi napoletani e non solo.

Stando a quanto riportato da “Il Corriere dello Sport” l’ex tecnico sarà invitato alla prima del nuovo film targato De Laurentiis. L’idea è quella di ripercorrere insieme all’allenatore i numerosi successi conquistati nella passata stagione, in modo tale da elogiare nuovamente tutti i protagonisti. Quindi, con ogni probabilità Spalletti sarà presente in città nel giorno del debutto ufficiale.

Il progetto ideato da Aurelio De Laurentiis sarà molto emozionante. Infatti, saranno presenti immagini inedite nei pre e soprattutto nei post partita della passata stagione. Per la prima volta, sarà possibile ammirare i protagonisti da dietro le quinte dopo ogni vittoria e non solo. Si tratterà di immagini non comuni, non visibili negli archivi. A tal proposito, Luciano Spalletti assisterà a tale spettacolo con il tricolore tatuato sul braccio.