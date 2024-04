Cambio modulo e due nuovi ‘leader’: il piano del Napoli per Italiano

Vincenzo Italiano potrebbe sedere sulla panchina del Napoli nella prossima stagione. L’allenatore è pronto rivoluzionare l’assetto tattico dei Campioni d’Italia.

La stagione del Napoli non è di certo da incorniciare, motivo per il quale occorrono dei cambiamenti. Quest’ultimi riguarderanno il gruppo squadra e non solo, vista l’assoluta necessità di ingaggiare un nuovo allenatore e un direttore sportivo. Tale ruolo dovrebbe essere svolto da Giuseppe Manna, il quale molto probabilmente sarà accompagnato da Vincenzo Italiano, ormai pronto a sedere sulla panchina azzurra.

Già nella scorsa estate c’era stato un accostamento ai Campioni d’Italia, ma il presidente De Laurentiis ha poi preferito Rudi Garcia. A distanza di un anno, la musica sembrerebbe essere ben diversa. Infatti, l’ex Spezia lascerà la Fiorentina al termine della stagione, ed al momento è l’obiettivo numero uno del patron azzurro.

Il Napoli a caccia di nuovi leader da affidare ad Italiano: l’idea

La stagione non è ancora terminata, ma in casa Napoli si lavora già al prossimo campionato. L’obiettivo principale è tornare ad essere competitivi, in Italia e non solo. Ovviamente, la strada è in salita a causa dell’annata deludente, ma secondo Aurelio De Laurentiis l’uomo giusto da cui ripartire è Vincenzo Italiano.

Quest’ultimo avrà il compito di lottare all’apice del campionato, sopratutto grazie alle sue idee che l’hanno reso uno dei migliori allenatori in circolazione. Un ulteriore obiettivo fissato dalla società è quello di rilanciare quei calciatori che non hanno espresso al massimo le proprie qualità, su tutti Giacomo Raspadori e Jesper Lindstrom.

L’ex Sassuolo non è mai esploso alla Corte del Vesuvio, motivo per il quale nelle ultime settimane è stato inserito tra i possibili partenti. La volontà, in casa Napoli, appare però ben diversa. Stando quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport” a Vincenzo Italiano verrebbe affidato il compito di rilanciare l’attaccante della Nazionale. Il tecnico ama il 4-3-3 e il 4-2-3-1, proprio in quest’ultimo sistema di gioco il classe 2000 troverebbe la sua collocazione tattica preferita.

Lo stesso discorso è legato a Jesper Lindstrom, acquistato dall’Eintracht per ben 25 milioni di euro. Il danese continua a faticare e nonostante i tre diversi allenatori non ha ancora trovato la sua dimensione. Il club azzurro non starebbe valutando la cessione, ma bensì dei cambiamenti tattici per permettere al giovane calciatore di tornare ad essere letale in fase offensiva.