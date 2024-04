Mercato Napoli, sondato un pallino di Manna: Spalletti lo spinge in azzurro

Il Napoli sarà protagonista sul calciomercato estivo, il prossimo ds Giovanni Manna pensa all’acquisto di un attaccante della Nazionale.

Una stagione da dimenticare per il Napoli, che non è mai riuscito a difendere il titolo di campione d’Italia. I tre cambi in panchina hanno ulteriormente confuso la squadra, che non più riuscita a riprendersi. Per questo motivo il presidente De Laurentiis ha capito di dover operare una rivoluzione prima dirigenziale e poi tecnica per riportare gli azzurri ai livelli più alti del calcio italiano ed europeo.

Zaniolo piace a Manna, possibile idea per il calciomercato del Napoli

Ecco perché ha scelto di affidare il prossimo progetto a Giovanni Manna, attuale ds della Juventus e prossimo vestire i colori azzurri. E proprio il nuovo dirigente potrebbe portare delle novità con nuove idee di calciomercato. Una di queste è stata poco fa annunciata dal giornalista Gianluca Di Marzio su Sky Sport. Ecco quanto evidenziato:

Zaniolo è un pallino di Manna e potrebbe pensare di portarlo al Napoli. Piace, ma non sappiamo ancora se ci sarà una trattativa. Lui vuole tornare in Italia, anche su consiglio di Spalletti.

Nicolò Zaniolo potrebbe dunque essere il nome a sorpresa per l’attacco del Napoli della prossima stagione. Il laterale classe ’99 fin qui ha collezionato 22 presenze e 2 gol con la maglia dell’Aston Villa in Premier League. Sono solo 715, però, i minuti giocati. Il che evidenzia come il calciatore non sia propriamente indispensabile per i Villians. Il calciatore è in prestito dal Galatasaray, con l’Aston Villa che vanta un obbligo di riscatto da 22,5 milioni a determinate condizioni. Condizioni che non saranno raggiunte e che, per questo, riporteranno l’esterno italiano al Galatasaray.

E qui entra in gioco Spalletti. L’ex allenatore del Napoli, oggi CT della Nazionale, avrebbe già consigliato a Zaniolo di fare ritorno in Serie A, in modo da potersi confrontare in un calcio più congeniale alle sue caratteristiche e, soprattutto, per poterlo osservare da vicino.

Su Zaniolo c’è il forte interesse anche della Fiorentina, ma chiaramente una chiamata da parte del Napoli potrebbe avere un appeal differente. Il costo del cartellino, dopo le ultime stagioni non eccezionali, si è notevolmente abbassato ed è probabile che, con circa 20 milioni bonus inclusi, De Laurentiis riesca a strapparlo alla concorrenza. Un affare sia tecnico che economico. Per ora non c’è nessuna trattativa ha specificato Di Marzio, ma con l’avvento di Manna al Napoli le cose potrebbero presto cambiare.