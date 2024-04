Lindstrom e Traoré, il Napoli ha preso una decisione: svolta per il calciomercato

Il Napoli inizia a lavorare per la prossima stagione, De Laurentiis ha già dato un’indicazione su Lindstrom e Traoré.

Una stagione decisamente negativa quella che il Napoli sta vivendo. Difficile da credere, se pensiamo che soltanto dieci mesi fa questa stessa squadra stava festeggiando uno scudetto stravinto. Eppure le varie scelte come gli addii di Giuntoli e Spalletti, e le sostituzioni non all’altezza della società, così come un mercato privo di un difensore centrale di alto livello che potesse prendere il posto di Kim, hanno portato a un disastro sportivo per gli azzurri.

Per questo motivo il presidente Aurelio De Laurentiis ha già iniziato a lavorare al Napoli del futuro. Scelto il prossimo direttore sportivo, che con tutta probabilità sarà Giovanni Manna proveniente dalla Juventus, i passi successivi saranno la scelta dell’allenatore e l’allestimento di una squadra che possa tornare immediatamente a competere ad altissimo livello. Prima di pensare agli eventuali acquisti da effettuare, ci sarà bisogno di valutare quali dei calciatori attualmente in rosa potranno far parte del Napoli del futuro, con due incognite da risolvere: quelle di Lindstrom e Traoré.

De Laurentiis ordina il rilancio di Lindstrom, Traoré non sarà riscattato

Il danese, pagato 25 milioni più 5 di bonus dall’Eintracht Francoforte, è stato l’investimento più importante dello scorso calciomercato. Il presidente De Laurentiis – riporta l’edizione odierna del Il Mattino – chiederà al prossimo progetto tecnico di rilanciarne le quotazioni. Ecco quanto evidenziato:

De Laurentiis è convinto che mister 30 milioni, Lindstrom, sia tutt’altro che un acquisto sbagliato. Al di là delle certezze (sbagliate) sul suo ruolo, in una squadra che gioca per le sue caratteristiche, potrebbe essere rivalutato. Calzona è stato chiaro: nel 4-3-3 attuale per lui non c’è posto. Se non a sinistra del tridente dove però c’è uno dei pochi intoccabili, Kvara. Ma non è un bollito, anzi. È uno di quelli su cui lavorare nel futuro, nel caso di cambio di sistema. Cosa che Calzona non pensa di fare: questa squadra ha già poche certezze.

L’altro dubbio riguarda Junior Traoré che, stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il Napoli sembrerebbe deciso a non riscattare:

L’altro dubbio riguarda Traoré, una delle delusioni del mercato di gennaio. L’ex Sassuolo non ha mai ingranato: non è ancora al 100% e il tempo a sua disposizione sta scadendo. L’eredità di Zielinski non l’ha mai raccolta e il riscatto a 25 milioni dal Bournemouth sembra oggettivamente lontano.

Due calciatori arrivati con ben altri auspici, ma che si sono persi insieme alla deludente stagione del Napoli. Per almeno uno di loro, però, potrebbe arrivare il riscatto sul campo con la maglia azzurra.