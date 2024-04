Affare Osimhen, il legale svela: “Il Napoli rischia solo in un caso”

Negli ultimi giorni, è tornato in auge il caso riguardante il passaggio di Osimhen al Napoli. Uno dei legali del Napoli si è espresso sulla vicenda, annunciando il caso in cui si rischierebbe seriamente.

Mentre il campionato si avvia verso la conclusione, il caso riguardo il passaggio di Victor Osimhen dal Lille al Napoli è entrato nel vivo. Gli azzurri sono finiti nel mirino a causa del trasferimento del nigeriano in maglia azzurra, affare su cui si sta concentrando il lavoro degli inquirenti.

De Laurentiis ieri ha detto la sua sul caso in Procura, dove si è presentato su sua richiesta, dichiarandosi difatti estraneo ai fatti e respingendone le accuse. Intanto uno dei legali del Napoli si è espresso sulla vicenda, specificando l’unico caso in cui gli azzurri rischierebbero una sanzione o una penalizzazione.

Nella passata stagione, la Juventus è finito al centro dello scandalo mediatico legato alle plusvalenze fittizie, che son costate caro ai bianconeri. Difatti a parte l’inibizione di vari dirigenti, c’è stata la penalizzazione in campionato e l’estromissione dalle competizioni europee per questa stagione.

Cosa rischia, invece, il Napoli alla luce degli ultimi sviluppi, seppur la situazione sembra essere differente rispetto a quella dei bianconeri? Nella giornata di ieri, il presidente Aurelio De Laurentiis è stato ascoltato dalla Procura di Roma, dove ha affermato di non essersi occupato dell’affare, ma che l’unico ad occuparsene è stato Cristiano Giuntoli. Pochi istanti fa, sono arrivate le dichiarazioni di Enrico Lubrano, uno dei legali vicini alla SSC Napoli, che si è espresso sulla vicenda a Radio Kiss Kiss Napoli:

“In caso di rinvio a giudizio il rischio è di una ricaduta dal punto di vista sportivo. Ma è abbastanza risicato questo rischio, perché il Napoli è stato assolto in maniera totale. Questa decisione è passata in giudicato visto che nessuno si è opposto. In mancanza di nuovi elementi non può riaprirsi il procedimento, ma in campo legale non si può mai dare nulla per scontato.

Revocazione l’unica ipotesi ma possibile solo in casi limitati, come nel caso della Juventus che era stata prosciolta ma poi la procura di Torino ha inviato alla procura federale un nuovo fascicolo con nuove prove e nuovi elementi che riguardavano una serie di condotte che aveva alterato dal punto di vista finanziario l’andamento dei propri bilanci. Lì c’era una serie di casi da analizzare e che quindi venivano riferiti fatti nuovi. Nel caso del Napoli non c’è né pluralità di condotte né nuovi elementi da analizzare e quindi non ci potrebbero essere sviluppi diversi. Anche perché pure dal punto di vista penale il processo sembra poter andare per il verso giusto”.