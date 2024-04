ESCLUSIVA – Caso Osimhen, parla Fabio Fulgeri: le parole del legale di De Laurentiis

Ancora aggiornamenti sul caso De Laurentiis-Procura di Roma, chiariti in esclusiva per noi da Fabio Fulgeri, avvocato del patron azzurro.

La giornata odierna in casa Napoli è stata caratterizzata dalla vicenda Aurelio De Laurentiis, convocato in Procura a Roma per discutere delle indagini in corso sulla compravendita di Victor Osimhen dal Lille. Un caso mediatico che ancora riecheggia all’ombra del Vesuvio, grazie agli ormai famosi profili di Manzi, Liguori e Palmieri tirati sempre in ballo. Numerosi sono stati quindi gli aggiornamenti fin qui avuti sulla posizione di De Laurentiis, a partire dal comunicato rilasciato dalla SSC Napoli. Ad aggiungere ulteriore carne al fuoco, quindi, l’avvocato Fabio Fulgeri, legale del patron in grado di regalare ulteriori dettagli in esclusiva al giornalista Marco Giordano per conto di SpazioNapoli.

Fulgeri a SpazioNapoli, gli aggiornamenti sul caso De Laurentiis-Procura

Secondo quanto emerso dopo il colloquio fra De Laurentiis e i Pubblici Ministeri, avuti quest’oggi in Procura a Roma causa indagine Osimhen, sarebbe stato lo stesso ADL a chiedere ed ottenere di essere ascoltato. Ciò sarebbe stato infatti rivelato dalla SSC Napoli tramite una nota ufficiale apparsa sui social, nonché confermato dall’avvocato Fabio Fulgeri. Il legale di ADL si è infatti concesso in esclusiva ai microfoni di Marco Giordano per conto di SpazioNapoli, rivelando quanto accaduto oggi in Capitale.

Sul colloquio fra Aurelio De Laurentiis e la Procura:

“Dalle indagini non è emerso nulla di preoccupante: c’è grande serenità da parte del Presidente De Laurentiis”.

Fulgeri ha quindi aggiornato tutti i tifosi rimasti con il fiato sospeso dopo quanto emerso poche ore fa, con ADL che ha abbandonato la Procura di Roma senza fornire dichiarazioni ufficiali. “Posso confermare che abbiamo chiesto noi di essere ascoltati. Il tutto, ai fini di fornire tutti i chiarimenti da noi ritenuti necessari sul caso“, l’aggiunta finale del legale. Sospiro di sollievo, quindi, per gli azzurri, cui mattinata è stata più che scombussolata da tale vicenda.

De Laurentiis in Procura, come si evolverà il caso

Stando a quanto dichiarato da Fulgeri, la vicenda dovrebbe concludersi senza nessuna sanzione nei confronti di ADL. Il clima a Napoli è sereno, e la stessa mossa del club potrebbe aver cambiato ulteriormente le carte in tavola. La società partenopea è infatti fiduciosa sul da farsi, e la volontà di essere ascoltati potrebbe essere sinonimo di innocenza sul caso. Non è infatti la prima volta che il caso Osimhen viene tirato il ballo, con la SSC Napoli, i propri legali e l’avvocato Fulgeri apparsi sempre fiduciosi e pronti a dimostrare la propria estraneità da manovre sinistre.