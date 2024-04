Sudakov, altro che Napoli: il Ds gela gli azzurri

Il Napoli inizia già a lavorare agli acquisti del futuro, in particolare su Georgiy Sudakov arrivano novità dallo Shakthar Donetsk.

L’arrivo del calciomercato estivo si sta per avvicinare, il Napoli inizia già a pensare ai prossimi acquisti da effettuare. Diversi i nomi già inseriti nel mirino, tra questi il centrocampista ucraino Georgiy Sudakov. In merito a quest’ultimo, il dirigente sportivo dello Shakhtar Donetsk ha rilasciato delle importanti rivelazioni.

Sudakov al Napoli, L’annuncio del ds frena tutto

Carlo Nicolini, dirigente Shakhtar Donetsk, è intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei tv dove ha parlato del calciomercato e dei tanti talenti presenti nel club ucraino.

Di seguito quanto evidenziato:

“È logico, perché se vuoi i calciatori bravi vanno pagati, anche perché, hanno esperienza e numeri da top club, oltre che giovane età. In Italia non solo il Napoli, anche la Juventus? Ripeto, sono più le squadre interessate ai nostri ragazzi, i nostri 2002, per esempio, hanno già decine di presenze nel campionato, oltre che in Europa. I grandi club Europei guardano a noi, così come quelli italiani”.

Lo Shakthar Donetsk, da sempre, fa dello scouting e del proprio settore giovanile la sua grande forza. Ogni anno gli ucraini riescono a lanciare ottimi calciatori, appetiti sul mercato. Mudryk di recente è stato acquistato dal Chelsea per addirittura 100 milioni di euro. Il nuovo gioiello è invece Sudakov, che appunto è seguito con interesse dal Napoli, ma non solo:

“Credo sia normale che i talenti forti siano attenzionati dai big club europei e italiani, tra cui sicuramente il Napoli che ci osserva con attenzione, sia in passato con Giuntoli che Mantovani e gli altri scouting”.

Acquistare Sudakov non sarà affatto semplice. Il giovane gioiello classe 2002 ha rinnovato recentemente il proprio contratto in cui è stata inserita una clausola rescissoria di ben 100 milioni di euro. La sensazione, però, è che con una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro l’acquisto possa andare in porto.

Una cifra importantissima, ma che il Napoli potrebbe permettersi in virtù della probabile cessione di Victor Osimhen che porterà in dote ben oltre 100 milioni di euro. Gli azzurri, inoltre, avranno a giugno la necessità di sostituire Piotr Zielinski, ormai destinato all’Inter, e probabilmente anche Junior Traorè, che difficilmente sarà riscattato dal Bournemouth per 25 milioni di euro. Sudakov – abile a giocare come trequartista e anche come mezzala – sembrerebbe davvero l’erede designato di Zielinski.