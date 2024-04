Sospiro di sollievo per De Laurentiis: l’annuncio è ufficiale

Annuncio ufficiale arrivato poco fa, la notizia fa tirare un sospiro di sollievo all’intera famiglia De Laurentiis.

Un’annata storta quella che ha visto protagonista la famiglia De Laurentiis. Il Napoli campione d’Italia ha abdicato già dopo poche settimane dall’inizio della nuova stagione. Gli esoneri di Garcia prima e di Mazzarri poi, con la squadra affidata a Calzona e ormai lontanissima anche dalla zona utile alla qualificazione per la prossima Champions League, hanno reso la stagione degli azzurri più che deludente.

Ma come detto, le brutte notizie riguardano l’intera famiglia De Laurentiis. Già, perché se il Napoli del patron Aurelio non ha saputo difendere il titolo conquistato lo scorso anno, il Bari di Luigi De Laurentiis ha fatto anche peggio. I galletti, che lo scorso anno hanno perso la promozione in Serie A negli ultimi 90 secondi di partita della finale playoff contro il Cagliari, in questa stagione hanno vissuto un autentico calvario.

Come gli azzurri, anche i biancorossi hanno cambiato ben tre allenatori, partendo da Michele Magnani esonerato alla nona giornata. Al suo posto è subentrato Pasquale Marino, esonerato alla ventitreesima giornata e infine vi è Giuseppe Iachini, attualmente in carica. Tre tecnici diversi che non sono, però, riusciti a risollevare le sorti del Bari, che oggi staziona al 14esimo posto della classifica di Serie B con 35 punti, solo uno in più del quintultimo gradino che potrebbe valere il playout per evitare la retrocessione.

Magnani nuovo allenatore del Palermo, risparmio per le casse della famiglia De Laurentiis

L’unica notizia positiva arriva proprio da uno degli allenatori esonerati. Michele Magnani, infatti, ha rescisso il suo contratto con i galletti, alleggerendo così il monte stipendi del Bari.

Il tecnico ha trovato l’accordo per diventare il nuovo allenatore del Palermo, subentrando all’esonerato Eugenio Corini. Di seguito, il tweet:

Una magra consolazione per una stagione che resta pessima. Anche la tifoseria del Bari quest’anno ha spesso contestato la famiglia De Laurentiis, chiedendo a più riprese alla proprietà di cedere il club. Alla base dei dissapori ci sono anche le parole di Aurelio De Laurentiis che, in una conferenza stampa di qualche mese fa, parlò del Bari etichettandola come “seconda squadra” del Napoli. Ciò fece infuriare i tifosi baresi che mostrarono il proprio dissenso contro la famiglia De Laurentiis affiggendo vari striscioni in città.

L’intervento di Luigi De Laurentiis e le scuse del papà Aurelio non hanno placato troppo la tifoseria, che continua a contestare complice i risultati scadenti della squadra. Quella 2023/24 è una stagione decisamente da dimenticare per l’intera famiglia De Laurentiis.