“Zielinski sarà gestito diversamente?”: arriva la risposta di Meluso, l’intervista

Il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, commenta la prestazione degli azzurri dopo il ko contro l’Atalanta. Il ds fa chiarezza anche sul caso Zielinski.

Il Napoli di Francesco Calzona crolla in casa contro l’Atalanta, mettendo a serio rischio le proprie chance europee. La Dea di Gian Piero Gasperini ha rifilato agli azzurri una severa lezione, imponendosi allo stadio Diego Armando Maradona con il punteggio di 3-0.

Il tris nerazzurro è stato firmato dai gol di Miranchuk, Scamacca e Koopmeiners. Dopo 14 stagioni consecutive nelle competizioni europee, il Napoli del presidente Aurelio De Laurentiis rischia di restare fuori da qualsiasi torneo continentale in vista della prossima stagione. Copiosi e incessanti i fischi partiti dalla tifoseria azzurra al termine del match. Una gara che nel post gara è stata analizzata dal direttore sportivo del club partenopeo, Mauro Meluso.

Meluso fa chiarezza sulla gestione Zielinski

Il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, ha parlato della prestazione della squadra di mister Calzona ai microfoni di Dazn. Il ds dei partenopei ha anche toccato il tema legato a Piotr Zielinski: “Gestione Zielinski? Oggi non credo sia il momento di fare consuntivi, ma bisogna pensare alle ultime otto partite da giocare. Ci dispiace per questa sconfitta, invito la squadra a cercare di giocare senza pensare troppo. Protesta dei tifosi? Fa male questa situazione, pensavamo che questa annata poteva andare in maniera differente. Ovviamente ci auguriamo che la squadra trovi da subito brillantezza e cattiveria, fattori che oggi sono mancanti. Non abbiamo dato continuità alla prestazione contro l’Inter, che era stata buona”.

Meluso non ha dubbi, la sconfitta è meritata: “Nel secondo tempo siamo stati sfortunati, ma il ko è comunque meritato. Non sono qui ad accampare scuse, ma il secondo gol ci ha tagliato un po’ le gambe nel corso della gara. Dobbiamo ritrovare il giusto morale. Le proteste della tifoseria sono giuste. Con Calzona stavamo facendo anche un buon percorso sul gioco, speravamo di fare un filotto di partite positive. Il primo tempo di oggi ci ha lasciato un po’ perplessi”.

Meluso poi ritorna sul tema Zielinski: “Con Piotr non abbiamo avuto nessun tipo di atteggiamento ritorsivo. Bisogna far prevalere la meritocrazia, abbiamo sempre dato ampia libertà”.