Napoli, i risultati delle dirette concorrenti condannano gli azzurri: come cambia la classifica

La classifica della Serie A non sorride al Napoli dopo la sconfitta contro l’Atalanta. Ecco come cambia il campionato dopo le partite delle dirette concorrenti degli azzurri.

La Serie A è tornata dopo la sosta per le Nazionali, ma la crisi del Napoli non è ancora terminata. Allo stadio Diego Armando Maradona, gli azzurri si sono arresi sotto i colpi dell’Atalanta, con il match che si è concluso sul punteggio di 0-3. L’ennesimo passo falso dei Campioni d’Italia complica la corsa alla prossima Champions League in modo definitivo.

Prima della partita, la distanza tra le due compagini era di soli due punti. Adesso, il discorso è totalmente differente e la strada per i partenopei appare sempre più in salita. Infatti, la sconfitta ha un sapore particolare visto anche il modo in cui è arrivato.

Napoli, la sconfitta con l’Atalanta complica la classifica della Serie A

La situazione in casa Napoli è sempre più complessa. Infatti, la sconfitta con l’Atalanta complica la classifica. Le dirette concorrenti hanno ottenuto i tre punti, allontanandosi o accorciando sempre più sugli azzurri. Una delle vittoria più importanti è proprio quella dei bergamaschi al Maradona. Inoltre, anche Lazio è uscita vittoriosa dall’importante sfida contro la Juventus, superando in classifica proprio gli uomini di Calzona. Al tempo stesso, anche il Torino di Juric ha sconfitto il Monza e si è portato ad una sola lunghezza dai Campioni d’Italia. L’unica battuta d’arresto è quella della Fiorentina, la quale è caduta al Franchi contro il Milan nel match concluso da pochi minuti sul punteggio di 1-2.

I vari risultati ottenuti in giro per l’Italia complicano ulteriormente i piani del Napoli. Attualmente, la classifica vede la Roma a quota 51, Atalanta 50, Lazio 46, Napoli 45, Torino 44 e Fiorentina 43. La corsa alle competizioni europee resta certamente aperte, ma con la sconfitta casalinga il Napoli è ormai costretto ad abbandonare il sogno legato ad una possibile qualificazione alla prossima Champions League.