Kvaratskhelia, la sua assenza costa caro al Napoli: numeri negativi per gli azzurri

Khvicha Kvaratskhelia ha saltato la sfida contro l’Atalanta per un problema muscolare. La sua assenza ha dimostrato i numerosi problemi del reparto offensivo.

Kvaratskhelia non sarà mai un calciatore “qualsiasi” per il Napoli. In una sola stagione si è meritato il soprannome di “Kvaradona”, motivo per il quale è il beniamino dei tifosi azzurri. Nella stagione in corso, la musica è ben diversa, ma ciò nonostante il georgiano appare come il simbolo di un reparto offensivo che troppo spesso vive momenti bui.

La sfida contro l’Atalanta è stata un chiaro segnale: il Napoli è dipendente dal classe 2001. Quest’ultimo riesce a mettere sul terreno di gioco la giusta imprevedibilità, non a caso è colui che segna o inventa per i compagni. In più occasioni è apparso “demotivato”, ma nelle ultime uscite i suoi numeri si sono nuovamente avvicinati a quelli del passato. La Dea Bendata, ha però voltato le spalle al calciatore, il quale si è infortunato con la maglia della Georgia nel match decisivo per la qualificazione (poi ottenuta) contro la Grecia.

Kvaratskhelia uomo simbolo dell’attacco del Napoli: i suoi numeri

Le presenze in Serie A sono in totale 27, con ben dieci gol e cinque assist al passivo. Ovviamente, le statistiche non sono paragonabili a quella della passata stagione, ma restano ugualmente importanti. Nel match odierno contro gli orobici, è andata in scena l’ennesima pesante sconfitta ai danni degli uomini di Calzona. Le difficoltà principali, oltre ad un reparto difensivo in crisi, sono rappresentate dall’attacco. Il reparto offensivo, infatti, “soffre” d’astinenza, motivo per il quale i lampi di Kvaratskhelia sono fondamentali.

Nelle ultime nove uscite, il Napoli è sempre andato a segno quando Khvicha Kvaratskhelia era in campo, ad eccezione della sconfitta contro il Milan a San Siro andata in scena lo scorso 11 febbraio. Ciò lascia intuire l’importanza del calciatore nell’assetto offensivo dei Campioni d’Italia.

Oggi, allo stadio Diego Armando Maradona si è intravisto un Napoli privo di idee negli ultimi trenta metri. L’undici iniziale prevedeva il tridente composto da Politano, Osimhen e Raspadori. Il tutto è stato ribaltato dal tecnico dopo soli 45′ minuti a causa dell’uscita di Raspadori che ha fatto spazio a Ngonge. Il neo acquisto non è riuscito ad incidere, proprio come il collega Lindstrom, subentrato a Politano nei minuti successivi. Tali difficoltà, lasciano intuire che il Napoli ha necessariamente bisogno di Kvaratskhelia, il quale ha l’obbligo di caricarsi la squadra sulle spalle in vista del rush finale di campionato.