Notizia fantastica su Napoli-Atalanta: “Succederà al Maradona”, di cosa si tratta

Si appresta a tornare in campo al Maradona il Napoli di mister Calzona: cosa accadrà a Fuorigrotta all’arrivo dell’Atalanta.

Archiviata la pausa per le Nazionali, in casa Napoli sarà il momento di preparare l’importantissima sfida di campionato contro l’Atalanta. Un match delicato, che vale punti preziosi in vista della corsa per la Champions League ma che presenta una particolarità alquanto penalizzante per gli azzurri. Mister Calzona, impegnato in Slovacchia fino al 27 marzo, rientrerà all’ombra del Vesuvio il 28, avendo dunque solo due giorni pieni di tempo per preparare la gara (gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center sono ad oggi svolti da Gianluca Grava). Di tutta risposta, però, ecco arrivare la decisione del popolo partenopeo, pronto a dare spettacolo al Maradona.

Verso Napoli-Atalanta, il Maradona verso il sold-out

Lo scorso anno ha rappresentato la prima fuga verso la vetta nonché la sfida dell’iconico gol di Kvaratskhelia al ritorno, con l’andata di questa stagione caratterizzata dal debutto e dalla prima vittoria della nuova esperienza di Mazzarri in panchina. Gli incontri fra Napoli e Atalanta trasudano sempre bellezza e colpi di scena sul campo, con essi spesso visibili anche dagli spalti. Come per la passata stagione, quando le zone di classifica esplorate erano altre, il Maradona si prepara infatti a far registrare un nuovo tutto esaurito il prossimo 30 marzo, nonostante l’incontro prevede di svolgersi nella non comoda finestra delle 12:30.

Come dichiarato su La Repubblica infatti, grandi numeri erano stati registrati sulla piattaforma Ticketone già ai tempi della vendita riservata ai possessori di SSC Napoli Fan Stadium Card, che in pochi giorni polverizzarono tutti i tagliandi appartenenti agli anelli superiori delle Curve e all’anello inferiore dei Distinti. Lo scorso venerdì, invece, ad accogliere l’apertura della vendita libera, altri volenterosi e passionali tifosi, che in poche ore hanno fatto registrare un completo sold-out anche nei Distinti Superiori, in Curva A inferiore e in Curva B inferiore.

Pochi biglietti in Tribuna, sarà tutto esaurito per Napoli-Atalanta

Attualmente, sulla piattaforma di vendita Ticketone, pochi tagliandi risultano essere ancora disponibili per Napoli-Atalanta. Essi appartengono quindi alla Tribuna Nisida e alla Tribuna Posillipo, notoriamente i settori più difficili da riempire del Maradona causa costi elevati. La disponibilità risulta però essere bassa, con i numeri registrati recentemente che suggeriscono a un sold-out prima del 30 marzo. Un tutto esaurito si prepara dunque ad accogliere il rientro degli azzurri dalla pausa, con Napoli-Atalanta che sarà vista dal vivo da oltre 50 mila persone.