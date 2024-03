Zielinski brilla con la Polonia, l’Inter già gongola: cos’è successo dopo la rete in Nazionale

Piotr Zielinski lascerà il Napoli al termine della stagione per unirsi all’Inter, spunta il retroscena dopo la rete segnata in Nazionale con la Polonia.

La stagione 2023/24 entra nella sua fase conclusiva e con il rientro dalla sosta per le Nazionali resterà solo l’ultimo scorcio di campionato da giocare. Nove gare in Serie A per determinare tutti i verdetti. Anche il Napoli si gioca una grossa fetta di futuro, con gli azzurri ancora in cerca di un posto per la qualificazione alla prossima Champions League. Un futuro di cui non farà certamente parte Piotr Zielinski, visto che il centrocampista lascerà il club partenopeo dopo 8 stagioni.

Il suo percorso è già scritto, Zielinski si unirà all’Inter a parametro zero al termine della stagione, dunque non gli resta che concludere nel migliore dei modi la sua avventura in azzurro. Intanto Piotr – lasciato un po’ ai margini con il Napoli – sta dimostrando tutto il suo valore con la maglia della sua Nazionale. Nella netta vittoria per 5-1 della Polonia contro l’Estonia nei playoff di qualificazione a EURO2024, Zielinski ha fornito una prestazione d’autore, oltre che a realizzare una rete.

Zielinski segna in Nazionale, i dirigenti dell’Inter se la ridono davanti alla TV

La gara – racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – è stata osservata con interesse particolare dai dirigenti dell’Inter, che hanno gongolato nel vedere in azione il centrocampista. Ecco quanto evidenziato:

Eccoli qui: un assist per l’iraniano, un gol per il polacco, i dirigenti nerazzurri che sbirciano tra tv e telefono e se la ridono. Perché sta nascendo un’Inter più forte. Il mercato non si ferma mai, è in continuo aggiornamento, basti pensare agli ultimi giorni, allo sconvolgimento ha portato l’eliminazione in Champions di Madrid prima e poi il caso Acerbi in un secondo momento. Ma con Taremi e Zielinski il club di Zhang si è preso un vantaggio.

Il Napoli, dal canto suo, ha ormai assorbito la decisione di Zielinski di non rinnovare il contratto e di firmare con i nerazzurri. Per questo è stato escluso dalla lista Champions e anche in campionato si sta preferendo dare maggiore continuità a Traoré, per il quale gli azzurri vantano un diritto di riscatto da 25 milioni di euro con il Bournemouth. Una cifra importante e che quindi deve essere frutto di profonda riflessione e partite giocate.

Va detto, inoltre, che nelle gare in cui Zielinski ha giocato con il Napoli – e le occasioni sono state tante – la risposta in campo del polacco è stata di uno scarso risultato, con prestazioni sottotono o addirittura deleterie (vedi la mancata chiusura sul gol di Chiesa in Napoli-Juventus, ndr). Da questo punto di vista, con un giocatore che ormai ha perso ogni stimolo di restare in azzurro, il Napoli non perderà granché.