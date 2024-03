Scivola in panchina e non segna, allarme Raspadori: la notizia lo fa tremare

Pensieri e preoccupazioni per Jack Raspadori, le ultime notizie turbano e mettono in allarme l’attaccante del Napoli.

Una stagione da dimenticare per il Napoli e per tanti calciatori della rosa azzurra. I campioni d’Italia non hanno saputo difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ma i problemi non sono stati solo di squadra. Le brutte prestazioni hanno influito anche sui singoli giocatori. Tanti, infatti, hanno visto ridimensionare le proprie prospettive di carriera, con qualcuno che ha perso anche il posto in Nazionale. È il caso di Lindstrom, che ormai non fa parte più del giro della Danimarca, ma anche altri potrebbero seriamente rischiare il posto.

Tra questi – sottolinea l’edizione odierna de Il Mattino – c’è anche Giacomo Raspadori. L’attaccante del Napoli è sempre stato un punto fermo della Nazionale Italiana, ma complice un’annata sottotono, anche lui ha perso il posto da centravanti titolare, ma soprattutto potrebbe addirittura rischiare di finire fuori dai convocati per Euro 2024.

Raspadori riserva anche in Nazionale, a rischio la convocazione per Euro 2024

Ecco quanto evidenziato:

Il suo ingresso in campo è servito più alla standing ovation per Retegui che per se stesso. Giacomo Raspadori non ha fatto in tempo neppure a “baciare terra in America” che l’arbitro ha fischiato la fine della partita tra Italia e Venezuela decisa proprio dalla doppietta di Retegui. E se il match winner della prima amichevole negli States ha virtualmente ipotecato un posto tra i convocati di Spalletti per Euro ‘24 («Mateo è stato perfetto» ha detto il Ct a fine partita) Jack dovrà sudare, sgobbare e magari segnare per far parte della spedizione azzurra che difenderà il titolo in Germania da giugno prossimo.

Per Raspadori in questa stagione sono 4 le reti segnate e 3 gli assist offerti in 29 presenze in campionato, al quale si aggiunge la rete decisiva in Champions League contro l’Union Berlino:

Score e prestazioni rischiano di non bastare per Euro ‘24. Urge un cambio di rotta. La Nazionale chiuderà la tournée americana domani sera con l’Ecuador. Poi due amichevoli in Italia con Turchia e Bosnia Erzegovina (a inizio giugno) prima di difendere il titolo in Germania.

Anche per Raspadori, dunque, questo finale di stagione potrebbe valere tantissimo. Non solo c’è l’esigenza di centrare la qualificazione in Champions League con il Napoli, anche a livello personale ha bisogno di giocare per non perdere il treno che porta all’Europeo in Germania.