Osimhen, aggiornamento sulle condizioni: lo ha comunicato il Napoli

Il Napoli è tornato ad allenarsi questa mattina all’SSC Napoli Konami Training Center. Arrivano notizie importanti sulle condizioni di Victor Osimhen in vista della ripresa.

La Serie A è costretta allo stop forzato a causa degli impegni delle Nazionali. Il Napoli però è “obbligato” a lavorare sodo in vista dei prossimi match. Infatti, Francesco Calzona sta provando a rivitalizzare il gruppo azzurro dopo l’ottimo pareggio ottenuto a San Siro contro l’Inter capolista.

Stamane, il neo allenatore azzurro ha riunito la squadra al Konami Training Center per preparare la prossima sfida contro l’Atalanta. I partenopei scenderanno in campo sabato 30 marzo contro gli uomini di Gian Piero Gasperini. Il match avrà un sapore del tutto particolare, in quanto le due squadre si contenderanno un posto nella prossima Champions League fino al termine della stagione. Non a caso, vista l’importanza della sfida, il tecnico dei Campioni d’Italia spera di recuperare tutti gli uomini fermi ai box nelle ultime settimane.

Report allenamento Napoli, novità sulle condizioni di Osimhen

La società “S.S.C Napoli” tramite il proprio sito ufficiale ha postato il report dell’allenamento odierno. Di seguito le news diramante dal club:

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta di per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà il 30 marzo con Napoli-Atalanta, 30esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 dove ha iniziato la sessione con attivazione e riscaldamento tecnico. Di seguito il gruppo è stato impegnato in seduta atletica. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo. La squadra riprenderà gli allenamenti lunedì pomeriggio.

Una delle novità più importanti durante la seduta odierna è rappresentata dalle condizioni fisiche di Victor Osimhen. L’attaccante azzurro ha lavorato in modo personalizzato, non integrandosi al resto del gruppo. Le condizioni del nigeriano sono ancora da verificare dopo l’affaticamento rimediato nei minuti finali della sfida contro il Barcellona. Ovviamente, Calzona e il suo staff faranno il possibile per recuperare il giocatore, ma si agirà con la dovuta precauzione in vista del rush finale di campionato.

Il tecnico azzurro, inoltre, ha deciso di concedere un giorno di riposo alla squadra. Infatti, l’intero gruppo azzurro si ritroverà nella giornata di lunedì per il prossimo allenamento. L’obiettivo è arrivare con la giusta forma fisica all’impegno contro l’Atalanta che andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona.