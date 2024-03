Caso Acerbi-Juan Jesus, quando verrà presa la decisone sulla squalifica

Sono giorni delicati per Francesco Acerbi e per l’Inter: ecco quando è attesa la decisione sulla squalifica dopo il caso di razzismo con Juan Jesus.

Il caso Acerbi-Juan Jesus continua a far discutere. Il probabile insulto razzista ai danni del calciatore del Napoli ha fatto velocemente il giro del mondo, motivo per il quale il difensore italiano rischia di essere allontanato dai campi di gioco per i prossimi mesi. Al momento, nessuna decisione è stata presa, ma l’ex Sassuolo è stato ascoltato questa mattina dalla Procura. L’obiettivo è provare a ricostruire quanto accaduto sul terreno di gioco di San Siro, anche se le versioni dei due sportivi non combaciano.

Inizialmente, Juan Jesus aveva immediatamente sottolineato che si trattasse di una cosa “di campo”, proprio come è stata definitiva dal brasiliano ai microfoni di “Dazn” al termine della partita. A distanza di alcuni giorni, però, l’episodio ha preso una piega totalmente diversa. Infatti, Francesco Acerbi è stato bersagliato ed ora rischia una squalifica di circa dieci giornate con conseguente ammenda salatissima.

Acerbi in Procura dopo l’insulto a Juan Jesus: ecco cosa rischia

L’Inter, dopo un primo comunicato in seguito all’esclusione del difensore dalla Nazionale, non si è ancora espressa in merito all’episodio che vede coinvolto Francesco Acerbi. Quest’ultimo ha rinnovato con il club lombardo nelle ultime settimane, ma il rapporto lavorativo potrebbe interrompersi a causa del gesto totalmente irrazionale del giocatore. Il classe 1988 ha parlato con la Procura Federale questa mattina alle ore dieci in videochiamata da Appiano Gentile per la deposizione ufficiale. C’era molta attesa per le parole del professionista, il quale ha però ribadito la propria innocenza. La vicenda è stata affidata al procuratore Chinè che avrà l’arduo compito di inviare il tutto al Giudice Sportivo per arrivare alla sanzione definitiva.

L’epilogo finale potrebbe essere molto amaro per il calciatore italiano, il quale potrebbe ritrovarsi con la propria carriera cambiata in modo radicale. Ad oggi, sono presenti sanzioni molto pesanti per chi commette errori del genere, ancor più dopo le numerose campagne antirazzismo svolte nel corso degli anni. C’è infatti molta attesa per la decisione finale, ma quest’ultima arriverà non prima della settimana prossima. A tal proposito, l’intero mondo del calcio è pronto a reagire all’ennesimo caso di razzismo e soprattutto dopo quanto accaduto a Mike Maignan durante Udinese-Milan dello scorso 20 gennaio.