Ultime Napoli, anticipi e posticipi fino alla giornata 33: giorni e orari delle partite

Inizia il rush finale di stagione e la Lega Serie A ha annunciato le date e gli orari delle prossime partite: il calendario del Napoli.

La stagione sta vivendo un momento di pausa a causa della sosta per le Nazionali. L’Italia dell’ex Napoli, Luciano Spalletti è volata in America per disputare due amichevoli internazionali con Venezuela e Ecuador.

Anche Francesco Calzona ha lasciato Napoli. Il tecnico azzurro, come da contratto, deve presenziare agli impegni della nazionale slovacca. Gli azzurri rimasti a Castel Volturno, dunque, sono a lavoro con lo staff di Calzona e puntano a farsi trovar pronti in vista del rush finale di stagione.

Il Napoli ha ancora delle chances di centrare la qualificazione alla prossima Champions League anche grazie al Ranking UEFA per nazione che vede l’Italia in prima posizione e con ben 5 squadre alla prossima Champions League.

Al rientro dalla sosta, poi, il Napoli avrà diversi scontri diretti che possono stravolgere completamente la classifica e riportare gli azzurri in piena zona Champions League. Qualora l’obiettivo Champions dovesse essere centrato, si tratterebbe di una magra consolazione dopo una stagione fallimentare, ma che potrebbe portare entusiasmo e soprattutto ricavi importanti per tornare a competere per traguardi importanti.

Calendario Napoli, svelate le date dei prossimi impegni degli azzurri

Tutte le partite da qui fino al termine della stagione sono di vitale importanza per gli azzurri. Nei prossimi nove impegni il Napoli dovrà fare quasi bottino pieno per provare a partecipare alla Champions League l’anno prossimo.

Nella giornata di oggi, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, la Lega Serie A ha comunicato le date e gli orari dei prossimi impegni di campionato. In particolare, sono state rese note le date e gli orari dal 31° al 33° turno di Serie A.

Di seguito il calendario del Napoli:

Monza-Napoli: domenica 7 aprile, 15.00 Napoli-Frosinone: domenica 14 aprile, 12.30 Empoli-Napoli: sabato 20 aprile, 18.00

Tre impegni, sulla carta, abbordabili per il Napoli che deve provare a fare bottino pieno. La quota Champions League, infatti, si aggira attorno ai 70 punti. Attualmente la squadra di Francesco Calzona ne ha soli 45. Agli azzurri, dunque, servono ben 25 punti su 27 per essere quasi certi partecipare alla prossima Champions League. Questo vorrebbe dire che il Napoli dovrà vincere ben 8 partite, pareggiarne solo una e non perdere mai fino al termine della stagione.

Data la situazione in cui versa il Napoli che in questa stagione non ha mai vinto mai più di due partite consecutive, si tratterebbe di una vera e propria impresa sportiva in caso di qualificazione.