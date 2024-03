Serie A 2024-25: svelate le date del nuovo campionato, ecco quando comincia

In attesa della conclusione della stagione attuale, sta per nascere il campionato di Serie A 2024-25: svelata la data d’inizio.

La stagione si avvia verso la sua naturale conclusione. In casa Napoli c’è tantissimo rammarico per un’annata ampiamente al di sotto delle aspettative che rischia di rovinare e non poco i programmi futuri degli azzurri.

La mancata qualificazione in Champions League, infatti, sarebbe una batosta pazzesca per le casse del club che punta agli introiti europei per migliorare la rosa e soprattutto per convincere un top allenatore a firmare per gli azzurri. Il sogno, infatti, resta Antonio Conte, ma senza Champions League al momento sembra improbabile che il tecnico salentino possa sedersi sulla panchina degli azzurri.

Nelle ultime nove partite di campionato, i ragazzi di Calzona sono chiamati all’impresa per conquistare la Champions League e resettare tutto in vista della prossima stagione. Il Napoli, infatti, non si può più permettere ulteriori passi falsi in vista del futuro e c’è bisogno di costruire una squadra e una dirigenza solida.

Nel frattempo, il prossimo campionato inizia a prendere forma e ad annunciarlo è Andrea Butti, responsabile della Serie A.

Serie A 2024-25: il 17 agosto il debutto in campionato

Nonostante la stagione in corso stia entrando nella fase cruciale, la Serie A sta già iniziando ad organizzare il calendario della nuova stagione.

Ai microfoni di Telelombardia è intervenuto Andrea Butti, responsabile della Serie A. Butti ha annunciato che la prossima stagione inizierà il prossimo 17 agosto e che prima della sosta per le Nazionali si giocheranno ben tre giornate di campionato.

Di seguito quanto evidenziato:

“Si disputeranno tre giornate: il weekend del 17-18 agosto, quello del 24-25 e quello del 31 agosto-1 settembre, poi ci sarà la sosta per le nazionali”.

Un inizio di stagione impegnativo, dunque, attende il Napoli e tutte le altre squadre di Serie A. La sosta per le Nazionali poi, darà un po’ di pausa ai giocatori che non saranno convocati dalle rispettivi selezioni. Nel corso della sosta si giocheranno le prime due giornate della Nations League.

Per quanto riguarda il calendario dopo la sosta, invece, non vi è ancora certezza. La Serie A, infatti, dovrà aspettare i sorteggi della Champions League che il prossimo anno debutterà con un nuovo format e di conseguenza con un nuovo calendario.

Il numero di partite in stagione, dunque, aumenteranno dato che si passerà da 6 a 8 gare nel corso della fase a gironi e poi alcune squadre potrebbero giocare i playoff.