Nuovo Stadio Napoli, Manfredi: “De Laurentiis vuole acquistare un terreno”, poi l’indizio sull’Europeo

Gaetano Manfredi torna a parlare di Aurelio De Laurentiis e della possibilità del nuovo stadio del Napoli: poi svela un indizio sugli europei.

In casa Napoli tiene banco la questione stadio. Aurelio De Laurentiis ha manifestato in più occasioni come abbia intenzione di costruire un nuovo impianto e abbandonare definitivamente lo Stadio Maradona.

Il Comune di Napoli, nella persona del Sindaco Gaetano Manfredi, però, ha provato a smorzare l’entusiasmo del patron azzurro. Secondo l primo cittadino partenopeo, infatti, la priorità resta il restyling dell’impianto di Fuorigrotta.

Manfredi svela il piano di De Laurentiis e lancia un messaggio per Euro2032

Nella giornata di oggi, Gaetano Manfredi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal.

Manfredi è tornato a parlare dell’ipotesi Nuovo Stadio per il Napoli e del possibile restyling del Maradona.

Di seguito quanto evidenziato:

Stadio a Bagnoli?

“Quando De Laurentiis parlò di Bagnoli era il momento in cui parlavo già col Ministro Fitto per definire gli ulteriori passaggi sulla bonifica di Bagnoli. Stiamo procedendo con celerità”. Tempi di bonifica?

“Per la realizzazione di uno stadio lì abbiamo bisogno di uno spazio dove oggi è previsto il parco urbano. Il parco dello sport è un’altra cosa. La bonifica del parco urbano dovrebbe partire nelle prossime settimane, il progetto prevede un intervento che vada dai 3 ai 5 anni. Questi sono i tempi della bonifica e della ristrutturazione di strade e linee elettriche. I terreni sono di Invitalia e De Laurentiis li dovrebbe acquistare. Ho sentito De Laurentiis, poi ho concordato con Fitto che avremmo fatto un altro incontro. C’è un ruolo del Comune, ma c’è anche un ruolo del Governo, accoglieremo De Laurentiis per venire a conoscenza del suo progetto. In trenta mesi, come dice De Laurentiis, è impossibile realizzare un nuovo stadio. La scelta della costruzione di uno stadio è condizionata dalla viabilità e dell’accessibilità. Uno stadio di 50mila spettatori determina un gran movimento di persone in tempi ridotti. Prevediamo un’accessibilità su Bagnoli, il prolungamento della Linea 6 e una nuova strada con un sottopasso per accedere a Bagnoli, ma queste infrastrutture si costruiranno negli anni. Va fatta una modifica del piano urbanistico perché la realizzazione dello stadio determina una costruzione di volumi che sono edificabili e dovrebbero essere spostati in un’altra zona”.

Manfredi ha poi parlato anche della possibilità di costruire a Bagnoli la città dello sport. Nei giorni scorsi, infatti, si era parlato di un inserimento della FITP per la costruzione del nuovo centro federale proprio nella zona dell’ex Italsider.

La città dello sport?

“Stiamo discutendo con la Federazione Italiana del Tennis e del Padel per realizzare un centro federale a Bagnoli, dove c’è il parco dello sport. Ho sempre detto che la priorità dell’amministrazione è che a Napoli ci sia un grande stadio, che sia il più moderno possibile e che consenta a Napoli di poter partecipare a certe manifestazioni tipo Euro 2032”.

Il Sindaco di Napoli ha poi aperto il discorso Stadio Maradona, ribadendo come il suo intento sia quello di andare a ristrutturare l’impianto di Fuorigrotta.

Lo stadio Maradona?

“I tempi tecnici per ristrutturarlo entro gli Europei ci sono, la priorità è quella della ristrutturazione del Maradona seguendo la legge sugli stadi che prevede dei percorsi. Sono in costante colloquio col ministro Abodi, si deve immaginare un progetto che sia compatibile con gli impegni del Calcio Napoli.

Manfredi, poi, ha commentato anche l’ipotesi nuovo stadio del Napoli ad Afragola. Inizialmente De Laurentiis sembrava proiettato per spostare la nuova casa del Napoli, ma poi ha spiegato che non avrebbe molto senso portare via ai napoletani la casa della loro squadra.