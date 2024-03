Caso Juan Jesus-Acerbi, svolta dalla Procura Federale: il giorno della verità

In Serie A tiene banco il caso Acerbi-Juan Jesus, per le presunti frasi razziste del difensore nerazzurro: arrivano novità.

Il calcio italiano si trova nuovamente ad affrontare un caso spinoso. Tutto nasce dal match di domenica sera tra Napoli e Inter a San Siro. I ragazzi di Calzona riescono nell’impresa di fermare i nerazzurri reduci da 10 vittorie consecutive in campionato e grazie al pareggio tengono vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions League.

Nel corso del match, poco prima di un calcio d’angolo a favore del Napoli, le telecamere inquadrano Juan Jesus discutere animatamente con il direttore di gara La Penna. Poco dopo, l’arbitro chiama a sè Francesco Acerbi. Dopo un breve colloquio tra le parti il match prosegue regolarmente e il difensore azzurro sigla anche la rete del pareggio.

Al termine del match, interrogato sull’argomento, Juan Jesus ha provato a placare le polemiche dicendo di aver accettato le scuse di Acerbi e che spera che episodi di questo tipo non accadano più. In Italia monta, giustamente, il caso e Acerbi viene allontanato dal ritiro della Nazionale di Luciano Spalletti. Acerbi ha poi negato di aver proferito alcun tipo di frase razzista ma al momento la palla passa alla Procura FIGC che svolgerà le indagini.

Caso Acerbi-Juan Jesus, svelato il giorno della verità

Adesso Acerbi rischia grosso. Il difensore nerazzurro, a colloquio con la dirigenza dell’Inter ha confermato di non aver mai utilizzato frasi di stampo razzista.

Secondo quanto raccolto da Sky Sport, pare che ci siano novità riguardo all’indagine che la Procura Federale sta svolgendo. Secondo l’emittente satellitare, infatti, il Procuratore Chinè avrebbe convocato per il 22 marzo proprio Acerbi per comprendere meglio quanto accaduto nel corso del match.

Subito dopo verrà ascoltato anche Juan Jesus poi il procuratore prenderà la sua decisione. La testimonianza di Acerbi, inoltre si terrà in video conferenza da Appiano Gentile, centro di allenamento del club nerazzurro.

La Procura FIGC vuole vederci chiaro e in questi casi la pena minima sarebbe quella di almeno 10 giornate di squalifica più una multa. Non so no da escludere, in caso di comprovata colpevolezza da parte del difensore nerazzurro, che anche la società meneghina possa prendere provvedimenti nei confronti del suo tesserato. L’Inter, infatti, da anni porta avanti una battaglia contro il razzismo e non vuole in alcun modo che il suo nome venga accostato a fatti di questo tipo.