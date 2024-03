Caprile-Napoli, la verità dell’agente: “Solo in un caso”, poi confessa il suo sogno

Mentre Elia Caprile procede spedito con la sua crescita nel corso della sua esperienza a Empoli l’agente esce allo scoperto sul futuro.

Sono diversi i giocatori azzurri che stanno facendo molto bene in prestito. L’ultimo caso è quello di Gianluca Gaetano che sta trascinando il Cagliari verso la salvezza. Oltre a lui c’è anche Folorunsho che dopo tantissima gavetta sta sfruttando al meglio le sue chances con la maglia dell’Hellas Verona. Le sue prestazioni, inoltre, gli sono valse anche la convocazione in Nazionale da parte di Luciano Spalletti.

Oltre ai due centrocampisti, per il futuro, il Napoli ha a disposizione anche Elia Caprile. L’estremo difensore, dopo aver sfiorato la promozione in Serie A con il Bari, quest’anno ha avuto l’opportunità di misurarsi con la massima serie. Il portiere classe 2001 sta facendo molto bene con la maglia dell’Empoli, nonostante un infortunio ad inizio stagione.

Grazie alle sue prestazioni, Caprile è entrato sempre più in orbita Napoli e sono già tantissimi i tifosi che chiedono l’addio di Meret per far spazio al natìo di Verona.

Futuro Caprile, parla l’agente

Il Napoli ha da sempre seguito con molta attenzione la crescita nel corso degli anni di Elia Caprile. Cristiano Giuntoli, all’epoca ds del Napoli, ha creduto fortemente nel giovane portiere e grazie all’ottimo lavoro dell’attuale dirigente bianconero, gli azzurri possono ora raccoglierne i frutti.

Caprile non ha mai nascosta la sua voglia di prendersi la porta titolare del Napoli e a tal proposito è intervenuto Graziano Battistini, agente del giocatore, ai microfoni di Radio Crc.

Di seguito quanto evidenziato:

Caprile al Napoli l’anno prossimo?

“Credo sia prematuro perchè intanto bisogna rispettare tutto e tutti e quindi in primis il ragazzo che è concentratissimo sulla salvezza dell’Empoli. Bisogna rispettare chi è a Napoli e sta dando il massimo e pure l’Empoli. Ora siamo nel vivo del campionato, questa la parte più importante ed è giusto che Caprile resti concentrato. Elia ha firmato col Napoli perchè il suo obiettivo è giocare col Napoli, questo è poco ma sicuro. Un giocatore ambizioso non può decidere di fare il secondo, pur se in una squadra top, se la deve giocare sempre e l’intenzione di Caprile è quella di puntare in alto”.

Parole importanti e molto dirette da parte dell’agente di Caprile. L’estremo difensore, dunque, non si accontenterà di fare il secondo di Meret, ma vuole la maglia da titolare della squadra campione d’Italia. Caprile è molto sicuro dei suoi mezzi e non è disposto a scendere a compromessi per vestire la maglia azzurra.

Il suo futuro, al momento, però, resta tutto da scoprire e sicuramente si entrerà nel vivo delle discussioni la prossima estate.