ESCLUSIVA – Nuovo centro sportivo del Napoli a Bagnoli, spunta un documento esclusivo: ora la palla passa a De Laurentiis

Nuovo centro sportivo del Napoli a Bagnoli, grosse novità in arrivo, notizia in esclusiva: ecco il documento emerso al termine della Cabina di Regia dello scorso 7 marzo.

Da tempo ormai al centro dei discorsi di Aurelio De Laurentiis c’è il futuro stadio di proprietà del Napoli, oltre che del centro sportivo: nei prossimi mesi ci sarà l’addio a Castel Volturno.

La discussione verte sul restyling strutturale da operare sul ‘Maradona’, ma il patron azzurro insiste per la costruzione di un nuovo impianto sportivo a Bagnoli. Sempre nell’area ex Italsider si sono individuati i terreni del Parco dello Sport per la costruzione del nuovo centro sportivo azzurro. Stando a quanto raccolto da SpazioNapoli.it e TvPlay da un documento esclusivo emerso al termine della Cabina di Regia dello scorso 7 marzo, si è certificato l’inserimento della FITP, la Federazione Italiana Tennis e Padel, con un progetto serio che insiste sulla stessa area.

Centro sportivo Napoli, ora De Laurentiis deve fare presto

Questo documento sintetizza i lavori della Cabina di Regia tenutasi, appunto, lo scorso 7 marzo tra il Ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto, il commissario straordinario per l’area di Bagnoli, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ed i vertici di Invitalia, società che gestisce l’area. Stralci del documento che vi possiamo rivelare in esclusiva dimostrano come FITP è già pronta a costruire il Centro Tecnico Federale proprio a Bagnoli. C’è già stato un sopralluogo dei progettisti della FITP a Bagnoli per visionare attentamente l’area.

Ora serve che De Laurentiis presenti un progetto di strutture e un project financing (come emerso dopo l’incontro con il Ministro Fitto di quattro giorni fa) che possa risultare superiore a quello già presentato dalla FITP. Ad ora le possibilità per il Napoli di veder sorgere il proprio impianto a Bagnoli sono intatte. Da parte delle istituzioni c’è grosso interesse a ricevere degli investimenti privati su questi terreni, mentre la FITP finanzierebbe il proprio progetto col credito sportivo. Solo dopo questi passi di De Laurentiis sarà indetta una nuova Cabina di Regia, dove saranno comparati i due progetti (quello della FITP e quello eventuale del Napoli) e stabilito a chi spetterà procedere per la realizzazione del proprio progetto. È altamente improbabile, ad oggi, che il Napoli e la FITP possano coabitare sullo stesso terreno di Bagnoli, e quindi per forza di cose una delle due sarà costretta a rivedere la propria posizione.