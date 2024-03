Ultim’ora su Osimhen: arriva il comunicato ufficiale da Castel Volturno

Osimhen sarà out per Inter-Napoli? Dal Konami Training Center di Castel Volturno arriva l’ultima ora ufficiale in merito alle condizioni del nigeriano.

Un risultato positivo per cercare di voltare subito pagina e per rendere più viva la speranza di accedere alla prossima edizione della UEFA Champions League. Questo è l’auspicio da parte dei tifosi in vista del big match di San Siro tra Inter e Napoli, in programma per domenica, 17 marzo, alle ore 20:45. Un appuntamento che può essere uno snodo importantissimo per i ragazzi di Francesco Calzona, che in questo finale di stagione si giocherà molto del suo futuro. La sua riconferma sembra appesa alle possibilità che la compagine partenopea possa rientrare nel roaster di squadra che andrà a comporre la rinnovata e attesa nuova Champions, che porterebbe alle casse della società di Aurelio De Laurentiis ulteriori entrate.

D’altro canto, però, i nerazzurri sono ugualmente delusi per la recente eliminazione, sempre in terra spagnola, per mano dell’Atletico Madrid. In quanto si parla della squadra che, con ogni probabilità, erediterà lo scettro di campione d’Italia proprio dagli azzurri, serve che tutto funzioni alla perfezione per sperare di portare a casa punti vitali per la rincorsa Champions. Per questo motivo, tengono banco le condizioni di Victor Osimhen, che ieri ha tenuto una sessione personalizzata di allenamento in seguito ad alcune noie fisiche accusate nel finale di match contro il Barcellona. Da Castel Volturno, proprio in questi minuti, è arrivato l’aggiornamento in merito alle sue condizioni.

Report SSC Napoli: le condizioni di Osimhen

Grande attesa da parte dei tifosi per capire se Victor Osimhen sarà effettivamente out nel big match contro l’Inter. La SSC Napoli, nel consueto report quotidiano a margine dell’allenamento odierno, ha svelato quelle che sono le condizioni dell’ex Lille.

Da comunicato, Osimhen ha quest’oggi svolto lavoro personalizzato in palestra per la prima parte della seduta, prima di concludere l’allenamento in gruppo e al fianco dei compagni. Segnali, questi, certamente positivi in ottica recupero del bomber, ma ancora troppo deboli per garantire una titolarità del nigeriano contro l’Inter alla vigilia del match. L’impiego da titolare non è ancora escluso, ma cresce sempre più la possibilità di vedere Simeone in campo dal primo minuto a San Siro. Osimhen però scalpita certamente verso la convocazione e il possibile utilizzo a partita in corso.

Verso Inter-Napoli, il report del club azzurro

Nulla da segnalare, invece, per gli altri calciatori a disposizione della rosa di mister Calzona. Il comunicato del Napoli ha infatti evidenziato, oltre al caso Osimhen, solo l’allenamento svolto dai partenopei all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno, caratterizzato dalle seguenti particolarità: