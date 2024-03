“Sogno di allenare il Napoli”: il suo annuncio fa scatenare i tifosi, a sorpresa

“Il mio sogno è quello di poter allenare il Napoli”: annuncio a sorpresa da parte di uno dei volti più acclamati da parte dei tifosi.

Il futuro di Francesco Calzona, sulla panchina del Napoli, è tutto un enigma da risolvere. Il tempo per pensarci c’è, così come ce n’è a disposizione per l’attuale tecnico degli azzurri per cercare di convincere il presidente Aurelio De Laurentiis. Nelle scorse ore, dalla Slovacchia (dov’è anche Commissario Tecnico della Nazionale, ndr), è arrivata anche l’apertura da parte dello stesso Calzona a una permanenza in azzurro (“In caso di offerta, decideremo la scelta migliore insieme alla Federazione Slovacca”, ndr). Ciò che è indiscutibile, però, è che la conferma andrà riconfermata sul campo, con la speranza da parte del patron azzurro che queste ultime dieci partite di campionato possano regalare alla squadra azzurra la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Intanto, sono molteplici i nomi accostati alla panchina partenopea: da Antonio Conte a Stefano Pioli, passando per i vari Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino. Sullo sfondo, non mancano ipotesi “romantiche” e, considerata l’imprevedibilità mostrata dal presidente Aurelio De Laurentiis nel suo operato, non è da scartare nessuno scenario a priori.

A uscire allo scoperto, questa volta, però è una figura che è molto amata dalla piazza, ossia Paolo Cannavaro che, in un’interessante intervista concessa a DAZN, ha svelato tutto il suo desiderio di poter allenare sulla panchina del Napoli.

News Calcio Napoli, Paolo Cannavaro si offre a De Laurentiis

Insieme a suo fratello Fabio, Paolo Cannavaro è stato accostato molte volte in questa stagione alla panchina del Napoli, ma alla fine il patron Aurelio De Laurentiis ha sempre optato per altre scelte. Ma non demorde l’ex capitano azzurro, che ai microfoni di DAZN ha mostrato tutta la sua voglia di poter allenare, un giorno, sulla panchina della squadra del suo cuore.

“Per un ragazzo che ha fatto raccattapalle, giocatore, capitano, il sogno resta comunque il Napoli”, ha dichiarato nel corso dell’intervista in questione. “Sono tornato a vivere qui, anche perché il desiderio per chi come me si vede allenatore, è quello di poterlo fare sulla panchina del Napoli. Credo che nel mio caso sia scontato pensarci”.

Parole, quest’ultime, che hanno scatenato un certo dibattito tra i vari tifosi, divisi tra chi ha voglia di vedere finalmente un napoletano alla guida del club e chi, invece, vuole optare a prescindere per profili più esperti.