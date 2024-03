Ranking UEFA, psicodramma a Madrid: l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League inguaia l’Italia

L’Inter non fa felice il Napoli: l’eliminazione dalla Champions League costa carissimo agli azzurri in vista della prossima stagione.

Dopo una stagione da incorniciare per l’Inter fino a questo momento, i nerazzurri cadono nell’appuntamento più importante dell’anno. Lautaro Martinez e compagni, infatti, sono fuori dalla Champions League.

Decisivi al Civitas Metropolitano di Madrid i calci di rigore. I nerazzurri, che in questa stagione ne hanno sbagliati pochissimi per la mole di penalty tirati, hanno fallito in tre occasioni su quattro. A tradire i nerazzurri alcuni uomini cardine come Lautaro Martinez e Alexis Sanchez.

Il Cholo Simeone può festeggiare dopo aver dominato i nerazzurri nella gara di ritorno e aver indirizzato il match con le sostituzioni. Resta l’amaro in bocca per l’Inter che, sia all’andata che al ritorno, ha fallito occasioni limpidissime per chiudere la questione qualificazione.

Ranking UEFA, l’eliminazione dell’Inter pesa tantissimo

Oltre al grande dispiacere per l’eliminazione dell’Inter, in Italia ora la situazione relativa al Ranking UEFA è quasi catastrofica.

Con la sconfitta nei 90′ e l’eliminazione l’Italia perde tantissimi punti nel Ranking ed è quasi condannata in vista della prossima stagione. Al momento l’Italia è ancora prima nel Ranking, ma il distacco sulle inseguitrici si è assottigliato pericolosamente e la mancanza di squadre italiane in Champions League lascia presagire il peggio.

Di seguito la classifica aggiornata:

Italia 16.571 (4/7) Germania 15.928 (4/7) Inghilterra 15.000 (6/8) Francia 14.416 (3/6) Spagna 14.187 (4/8) Repubblica Ceca 13.000 (3/4) Belgio 12.400 (2/5)

L’eliminazione dell’Inter, poi, inguaia anche il Napoli in vista della prossima stagione. Con un distacco quasi incolmabile sul 4° posto in Serie A, gli azzurri speravano nel Ranking UEFA per qualificarsi alla prossima Champions League.

Come noto da tempo, infatti, le prime due nazioni nel Ranking UEFA avranno diritto a ben 5 squadre nella prossima Champions League. L’Inghilterra, al momento al 3° posto e con ben 6 squadre ancora in corsa, è arrembante alla ricerca delle prime due posizioni. Questo complica a dismisura, dunque, le speranze del Napoli di conquistare la Champions League per la prossima stagione.

Gli azzurri, ora, dovranno fare affidamento su Milan, Roma e Atalanta ancora impegnate in Europa League e sulla Fiorentina che dovrà giocare il ritorno in Conference.

Dopo una stagione europea da incorniciare come quella dello scorso anno, dove l’Italia ha piazzato tre squadre in finale nelle tre competizioni europee, quest’anno il discorso è completamente opposto. Difficile da spiegare un crollo di questo tipo, soprattutto alla luce dei valori in campo che sembravano poter far ben sperare l’Italia.