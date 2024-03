Nuovo allenatore Napoli, beffa in vista: l’obiettivo a un passo da un altro club di Serie A

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione e il tecnico sta firmando con un altro club di Serie A: pronta la beffa per gli azzurri.

Sono tanti i nodi da sciogliere in vista della prossima stagione in casa Napoli. La deludente annata che stanno vivendo gli azzurri rischia di lasciare scorie pericolose anche in vista della prossima stagione.

Aurelio De Laurentiis si troverà a gestire diverse situazioni spinose. Su tutte c’è la cessione di Victor Osimhen. Il nigeriano ha già annunciato di aver scelto il proprio futuro e De Laurentiis ha confermato l’addio. Il Napoli, dunque, dovrà trovare un nuovo attaccante di livello internazionale che permetta agli azzurri di tenere alto il livello di competitività.

Oltre alla questione Osimhen c’è anche quella relativa al nuovo ds. Mauro Meluso non ha convinto fino a questo momento e non è impossibile ipotizzare il suo addio. La scelta del nuovo ds, però, verrà presa in concomitanza con quella del nuovo allenatore per andare a creare una coppia affine come accaduto con Giuntoli e Spalletti.

Sono diversi i nomi accostati al Napoli per sedere sulla panchina degli azzurri nella prossima stagione. Uno tra gli obiettivi, però, sta per firmare con un altro club di Serie A.

Nuovo allenatore Napoli, la Lazio beffa gli azzurri

Fino al termine della stagione, quello del nuovo allenatore sarà un tormentone che i tifosi del Napoli dovranno portarsi dietro.

Tra i nomi circolati negli ultimi mesi c’è anche quello di Igor Tudor che in Italia ha fatto molto bene sulla panchina dell’Hellas Verona. Per lui ci sono stati anche dei contatti prima dell’arrivo di Walter Mazzarri, ma il tutto si è risolto con un nulla di fatto.

Ora Tudor è pronto a tornare in Serie A, ma lo farà sulla panchina della Lazio. A rivelarlo è Matteo Moretto attraverso il proprio profilo “X“. Per il tecnico ex Marsiglia pronto un contratto fino a fine stagione più un altro anno per provare a dare continuità dopo le dimissioni di Maurizio Sarri.

Di seguito il tweet:

La trattativa Lazio-Tudor entra nel vivo. L’allenatore è atteso a Roma in queste ore per parlare direttamente con il presidente Claudio Lotito. Sul tavolo un contratto fino a fine stagione più un altro anno. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) March 14, 2024

Il Napoli ora è costretto a guardarsi intorno. Il sogno resta Antonio Conte per provare ad invertire subito la rotta dopo una stagione fallimentare. Sul tecnico salentino, però, è forte il pressing del Bayern Monaco e del Milan qualora Pioli venisse accompagnato alla porta.

Più indietro, invece, i nomi di Francesco Farioli, Raffaele Palladino e Vincenzo Italiano, il cui contratto con la Fiorentina scade il prossimo giugno.