Dimissioni dopo Barça-Napoli, la notizia è UFFICIALE: c’è il comunicato

Dopo il match di Champions League tra Barcellona e Napoli, arrivano le dimissioni ufficiale: il comunicato.

La delusione per la cocente eliminazione dalla Champions League è ancora altissima in casa Napoli. Il risultato di 3-1 maturato allo Stadio Olimpico Lluis Companys potrebbe far pensare che in campo non ci sia stata storia, ma la partita ha detto tutt’altro.

Il Napoli di Francesco Calzona è sceso in campo impaurito e nel giro di due minuti ha subito due reti che avrebbero tagliato le gambe a chiunque. Il Napoli, però, ha attraversato tanti momenti di difficoltà estrema in questa stagione e a queste emozioni è già abituato. Dopo il 2-0 del Barça, per il Napoli è entrata in campo la resilienza. Gli azzurri non volevano assolutamente abbandonare la competizione e con Rrahmani si sono concessi ancora speranza.

Nel secondo tempo, poi, gli azzurri hanno giocato molto bene per i primi 20′ e hanno da recriminare per un rigore solare non assegnato agli azzurri per un fallo di Cubarsì su Osimhen. Il Barcellona si è rialzato, ma il Napoli ha fallito con Lindstrom la rete del 2-2. Il 3-1, poi, ha definitivamente chiuso la pratica, ma gli azzurri hanno dimostrato di potersela giocare fino alla fine.

Barcellona-Napoli, arrivano le dimissioni in casa blaugrana

Così come il Napoli, anche il Barcellona sta vivendo una stagione complicatissima. In casa blaugrana regna il caos e Xavi ha già annunciato il suo addio al termine della stagione. Prima del match contro il Napoli, inoltre, si pensava ad un addio anticipato in caso di eliminazione agli ottavi di finale contro gli azzurri.

Addio anticipato che alla fine c’è stato, ma non riguarda Xavi. Secondo quanto si evince da un comunicato pubblicato pochi minuti fa dal club catalano, all’interno della dirigenza del Barcellona ci sono state delle dimissioni.

In particolare, si tratta di Eduard Romeu, Vicepresidente dell’Area Economica del Club. Romeu ha rassegnato le dimissioni per “incompatibilità con la sua piena dedizione al lavoro professionale“.

Il presidente Joan Laporta ha accettato le dimissioni del suo collaboratore e lo ha ringraziato per il lavoro svolto. Il Barcellona, infatti, sempre a quanto si evince dal comunicato avrebbe risanato i grossi problemi finanziare che hanno contraddistinto gli ultimi anni grazie al prezioso lavoro svolto proprio da Eduard Romeu.

Il Barcellona, ora, dovrà sostituire una figura che negli ultimi anni si è rivelata fondamentale.